Натуральний замінник силікону для волосся: приголомшлива відновлююча маска

Олія насіння брокколі - відмінна заміна хімічному силікону, воно є справжнім джерелом природного блиску і м'якості волосся. Його дію можна порівняти з впливом силіконів - надає волоссю гладкість при дотику і блиску, не обтяжуючи його і не заважаючи йому дихати.
Рецепт простої і дуже дієвої маски для волосся з використанням цього масла опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".
Має пригладжуючий ефект, що дозволяє формувати невеликі локони і кучері. Масло брокколі полегшує розчісуваність та усуває путання волосся. Багате вітамінами, також є відмінним джерелом живлення для шкіри і волосся.
Небагатьом відомо, що масло насіння брокколі одне з кращих доглядових засобів для волосся. Сучасні косметологи замінюють звичні реп'яхову, оливкову, кокосову олії нектаром італійської капусти, додають в шампуні, маски і бальзами.
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Купити чудо-масло можна у вільному доступі в магазині олій або через інтернет.
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Домашня маска з маслом насіння брокколі для волосся складе гідну конкуренцію салонним процедурам: правильно підібраний склад відновить волосся по всій довжині, зробить його еластичним, м'яким і блискучим, перешкоджає його ламкості і січенню, надійно захистить від негативних зовнішніх факторів навколишнього середовища.
ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
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Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану. Маску нанести перед миттям голови на сухі коріння і по всій довжині волосся, утеплити голову, витримати 1 годину, змити маску теплою водою, помити голову звичним для вас способом.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 10 процедур.
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