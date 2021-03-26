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Натуральный заменитель силикона для волос: потрясающая восстанавливающая маска

Автор: Lite

Масло семян брокколи - отличная замена химическому силикону, оно является подлинным источником естественного блеска и мягкости волос. Его действие сопоставимо с воздействием силиконов - придает волосам гладкость при прикосновении и блеск, не утяжеляя их и не мешая им дышать.

Рецепт простой и очень действенной маски для волос с использованием этого масла опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".

Обладает приглаживающим эффектом, что позволяет формировать небольшие локоны и кудри. Масло брокколи облегчает расчесываемость и устраняет спутываемость волос. Богато витаминами, также является отличным источником питания для кожи и волос.

Немногим известно, что масло семян брокколи одно из лучших ухаживающих средств для волос. Современные косметологи заменяют привычное репейное, оливковое и кокосовое масла нектаром итальянской капусты, добавляют его в шампуни, маски и бальзамы.

Купить чудо-масло можно в свободном доступе в магазине масел или через интернет.



Домашняя маска с маслом семян брокколи для волос составит достойную конкуренцию салонным процедурам: правильно подобранный состав восстановит локоны по всей длине, сделает их эластичными, мягкими и блестящими, препятствует их ломкости и сечению, надёжно защитит от негативных внешних факторов окружающей среды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 2 ст.л. жирной сметаны комнатной t °.
  • 1 ст.л. мёда.
  • 1 яичный желток.
  • 1 ч.л. масла семян брокколи.
  • 10 капель витамина Е.


Все компоненты соединить, перемешать до однородного состояния. Маску нанести перед мытьем головы на сухие корни и по всей длине волос, голову утеплить, выдержать 1 час, смыть маску тёплой водой, помыть голову привычным для вас способом.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Применение: 1 раз в неделю. Курс: 10 процедур.

Маска потрясающая, вернёт жизненную силу и красоту обезжизненным локонам!

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