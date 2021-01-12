Нев'януча краса: топ-12 корисних звичок по догляду за шкірою від косметолога

В будь-якому віці варто не забувати правильно доглядати за своїм обличчям. Для цього достатньо почати слідувати 12 корисним нескладним правилам і незабаром ви помітите, як у кращу сторону зміниться стан вашого обличчя.

Косметолог Ольга Петруніна поділилася корисним списком звичок, яким варто слідувати на регулярній основі, і шкіра скаже вам "спасибі".



Топ-12 корисних ритуалів по догляду за шкірою:

1.Змивати будь макіяж перед сном!



2.Кожен ранок і вечір очищати обличчя очищаючим засобом, а після – протирати його лосьйоном.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Для області навколо очей - використовувати спеціальний крем.



4.Наносити крем для обличчя навіть у ті дні, коли знаходитесь вдома і коли шкіру не сушить.



5.Ніяких скрабів, замість них ензимний пілінг (взимку - кислотний).



6.Ніяких масел для обличчя. Ніколи та ніяких.



7.Маски 2 рази на тиждень.



8.Сироватка! Додайте її на догляд, і ви відразу оціните результат.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

9.Не забувати про губи і регулярно зволожувати їх кремом і захищати від морозу гігієнічною помадою.



10.Носити сонцезахисні окуляри навіть взимку (якщо на вулиці сонячно).



11.Догляд за шиєю: можна використовувати як спеціальний догляд, так і основний для обличчя.



12.І,звичайно, не забувати про ручки. Зволожуйте і захищайте шкіру рук, адже вони раніше за все видають наш вік.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про особливості тонального крему.

До речі, косметолог Лейла Роз пояснила, як уникнути сухості шкіри обличчя взимку.