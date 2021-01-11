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Прискорює появу зморшок: косметолог розвіяла головні міфи про тональний крем

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 14:42
Прискорює появу зморшок: косметолог розвіяла головні міфи про тональний крем Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Тональний крем – обов'язковий косметичний засіб в косметичці сучасній дівчині. Без нього багато хто не представляє свій повсякденному макіяж, незалежно від пори року. Розібратися шкідливий чи корисний цей косметичний продукт допомогла косметолог Тетяна Моторіна.

Експерт на сторінці в Instagram розвіяла міфи про тональний крем і дала поради щодо його використання.

Шкідливий тональний крем реально, чи це віджилий себе міф з минулого століття?

Прискорює появу зморшок: косметолог розвіяла головні міфи про тональний крем
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У сучасні засоби для надання обличчю рівного тону входять воски, а також колірні пігменти (все той же цинк, тільки в значно меншій дозі, окис заліза або титану), олії та жири (як натуральні, так і синтетичні), емульгатори, а також клітковина для ущільнення, консерванти та ін.

Може все це завдати шкоди шкірі? Якщо у вас є індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів крему, то цілком.

Провокують чи тональні засоби комедони? Це може бути правдою, але тільки якщо ви будете використовувати основу, підібрану неправильно, наприклад, при жирній шкірі будете наносити тональний засіб для шкіри зі слабким саловиділенням і т. д. Сам тональник ніяк не впливає на утворення комедонів.

Прискорює появу зморшок: косметолог розвіяла головні міфи про тональний крем

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи прискорює утворення зморшок крем? Якщо підібраний правильно, то ні. При застосуванні сучасних тональних засобів з легкою текстурою, які більше схожі на тонку і ніжну плівку, ніж на маску, шкіра дихає навпаки. До того ж, вони захищають наше обличчя від шкідливих речовин, будь-якого УФ-випромінювання, і, зрозуміло, від бруду з пилом.

Щоб шкоду тонального крему звести до мінімуму, досить пам'ятати кілька простих правил його застосування:

1.Не використовувати тональні засоби влітку: вони змішуються з шкірним салом і потім, прогоркають і можуть завдати шкірі серйозної шкоди.

2.Перед нанесенням макіяжу обличчя необхідно очищати і зволожувати.

Прискорює появу зморшок: косметолог розвіяла головні міфи про тональний крем

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.До того, як нанести тональну основу, завжди використовуйте базу під макіяж, яка вирівняє шкіру.

4.Стійкі варіанти кремів використовуються не частіше одного разу на три або чотири дні.

5.Добре вивчіть склад крему перед покупкою. Краще всього вибирати той, де рослинні барвники або органічні.

6.Яким би якісним ваш «тональник» не був, його змивають перед сном в обов'язковому порядку.

7.Не варто наносити засіб десяток шарів, перетворюючи макіяж в маску. Це зробить шкідливою будь-яку косметику.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова представила схему доступного домашнього догляду за тілом.

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