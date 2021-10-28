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Ніхто і не помітить: топ-3 секретних прийому від стиліста, як красиво укласти немите волосся

Автор: Ольвія Агаркова

Відомий український hair-стиліст Олена Невмержицька розповіла, що робити з волоссям, якщо воно вже не свіже, а мити голову не хочеться або ніколи.

Спеціаліст поділилася в Instagram хитрощами, які допоможуть повернути зачісці акуратний привабливий вигляд.

"Іноді вранці не встигаємо чи немає настрою мити волосся. Є спосіб привести в порядок зачіску і прожити день з красивими волоссям. Рестайлінг - це не відтягування миття, а догляд за чистими, але вже зім'ятим волоссям", - зазначила стиліст.

Три секретних прийоми, які допоможуть поліпшити зовнішній вигляд волосся без миття:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1.Запобігаємо пом'ятість волосся. Наприклад: шовкова наволочка під час сну. Ми спимо в середньому 8 годин і чим менше тертя за ніч по волоссю, тим менше сплутаність на зачісці вранці.

2. Задіємо допоміжні засоби. Наприклад: сухий шампунь, після нанесення його потрібно не втирати в шкіру, а продувати холодним повітрям з фена, тоді шкіра голови дійсно стане чистіше.

3. Застосовуємо техніки і прийоми для відновлення зачіски. Наприклад: збери волосся в колосок на ніч і вранці зроби з нього приголомшливу укладку.

До слова, Невмержицька є співавтором "Марафону красивого волосся" від Аніти Луценко, другий потік якого стартує вже 1 листопада.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розповіла, як доглядати за щільними і густим волоссям.

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Догляд за волоссям