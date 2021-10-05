Знайти джерело проблеми: топ-7 причин висипань на обличчі

Топ-7 причин прищів на обличчі:

1. Гормональна система і її зміни (пубертатний період, певні фази циклу, вагітність). На першому місці в багатьох випадках слід здати аналізи.



2. Захворювання шлунково-кишкового тракту: як правило, до цього призводить неправильне харчування. Цукор, дріжджова випічка з білого борошна - перші вороги.



3. Неправильний догляд. Всі знають, але не всі використовують очищення шкіри вранці і ввечері + неправильно підбирають засоби за типом шкіри і складом.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Шкірні пошкодження, що супроводжуються запаленням. Починаючи з того, що прищі давити не можна, пам'ятаємо?



5. Бактерії (Propionibacterium acnes або Malassezia), які провокують виникнення запальних вогнищ. Хто тут любитель обличчя руками чіпати + очисними засобами не користуватися?



6. Потовщення рогового шару епідермісу (гіперкератоз). Різні види, безліч причин. Від цукрового діабету до авітамінозу.



7. Стрес. Всім відомий гормон стресу - кортизол, що виробляється наднирковими залозами під час емоційного потрясіння, активує роботу сальних залоз. Порада: зверніть увагу на себе, а не намагайтеся жити на благо інших.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Можна ще додати в список спадковість, різні захворювання і тд, але найчастіше це 2 причини: харчування і догляд.