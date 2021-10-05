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Знайти джерело проблеми: топ-7 причин висипань на обличчі

Автор: Марина Настевич

Близько 80% підлітків і всього 20% дорослих людей мають проблеми з шкірними висипаннями. Для початку потрібно виявити причину, а вже потім не лікувати, а прибирати джерело проблеми.

Найосновніші причини перерахувала нутриціолог і коуч з харчування Ірина Арканнікова в своєму Instagram.

Топ-7 причин прищів на обличчі:

1. Гормональна система і її зміни (пубертатний період, певні фази циклу, вагітність). На першому місці в багатьох випадках слід здати аналізи.

2. Захворювання шлунково-кишкового тракту: як правило, до цього призводить неправильне харчування. Цукор, дріжджова випічка з білого борошна - перші вороги.

3. Неправильний догляд. Всі знають, але не всі використовують очищення шкіри вранці і ввечері + неправильно підбирають засоби за типом шкіри і складом.


Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Шкірні пошкодження, що супроводжуються запаленням. Починаючи з того, що прищі давити не можна, пам'ятаємо?

5. Бактерії (Propionibacterium acnes або Malassezia), які провокують виникнення запальних вогнищ. Хто тут любитель обличчя руками чіпати + очисними засобами не користуватися?

6. Потовщення рогового шару епідермісу (гіперкератоз). Різні види, безліч причин. Від цукрового діабету до авітамінозу.

7. Стрес. Всім відомий гормон стресу - кортизол, що виробляється наднирковими залозами під час емоційного потрясіння, активує роботу сальних залоз. Порада: зверніть увагу на себе, а не намагайтеся жити на благо інших.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Можна ще додати в список спадковість, різні захворювання і тд, але найчастіше це 2 причини: харчування і догляд.

Нагадаємо, раніше косметолог Ольга Петруніна навчила виявляти небезпечну для шкіри косметику.

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