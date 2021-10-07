Омолодження і рівний тон: косметолог розповіла про популярнй диво-компонент

Вітамін С:

дуже сильний антиоксидант

бере участь в синтезі колагену

здатний руйнувати пігмент у верхніх шарах, освітлюючи шкіру, вирівнює тон і рельєф шкіри

підвищує захисні властивості шкіри

і так далі. Чарівний компонент.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яких результатів можна очікувати від застосування косметики з вітаміном С:

шкіра набуває рівний і гладкий тон

пігментація стає світлішою/зникає

омолоджуючий ефект: підвищується тургор шкіри, стають менш виражені зморшки.

Аскорбінову кислоту неможливо використовувати в її первісній формі, тому що вона швидко руйнується при впливі світла і впливі температур. Тому потрібні найбільш стабільні її форми.



Оптимальна концентрація вітаміну С в косметиці від 0.2 до 10%. Вище 10% допустимо в пілінгах, але строго до 20%.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У випадку з вітаміном С фраза "чим більше тим краще" не працює. Доведено, що максимальна ефективність досягається при концентрації вітаміну С до 20%. Понад 20% засвоєння компонента знижується. Також важливо розуміти, що концентрація >10% в доглядових засобах швидше за все викличе подразнення шкіри.



Краща упаковка для засобів з вітаміном С - непрозора вакуумна баночка, або флакон з темного скла з піпеткою.



Як правильно вибрати для себе засоби з вітаміном С? Ніяк! Тільки з професіоналом. Необхідно враховувати стан вашої шкіри, завдання, весь комплекс догляду, сезонність, і обов'язково форму і концентрацію вітаміну С.

Наприклад, власницям чутливої шкіри потрібно бути обережними з косметикою з вітаміном С: висока концентрація і не та форма може викликати подразнення. Тому буде правильним, якщо такі засоби вам буде підбирати фахівець.

Ось як маркується вітамін С в складі косметичних засобів:

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)