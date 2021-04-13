RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Небезпека води з-під крана: косметолог розповіла, якою водою краще всього вмиватися

Автор: Lite

Шкіра людини більше, ніж наполовину, складається з води. Приймаючи гарячий душ, через шкіру люди поглинають в рази більше хлору, ніж якби вони пили ту ж не фільтровану водопровідну воду.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.

"Це значить, що наша шкіра вбирає воду не гірше Губки Боба. Тому якість води для вмивання впливає на її стан", - розповіла Яна.

Вона привела в приклад наукове дослідження про те, що водопровідна вода може бути пов'язана з підвищенням ризику атопічного дерматиту у малюків.

"Але, теоретично, для шкіри дорослих вона теж не безпечна і запросто може бути причиною зневоднення", - розповіла косметолог.⠀

В різних місцях - різне якість води, але в більшості країн в такій воді є хлор і інші мікроелементи, які можуть значно нашкодити шкірі, нагадала Яна.

У воді з-під крана найчастіше присутній хлор (фото: pixabay.com)

"Крім того, рН водопровідної води найчастіше лужній (близько 7), а рН нашої шкіри - кислий (близько 5). Тому лужна водопровідна вода може сильно пошкодити ваш ліпідний бар'єр. Щоб визначити рН води, можна заморочитись і придбати смужки для вимірювання рН. Але, найбільш ймовірно, ви отримаєте результат, що вона лужня", - написала косметолог.⠀

Якою водою вмиватися?

"Якщо ви помічаєте, що якість водопровідної води не дуже добре позначається на вашій шкірі, вихід є - дестильована вода зворотного осмосу (з певних фільтрів). Але і звичайна дестильована вода буде краще водопровідної", - порадила фахівець.

Нагадаємо, косметолог розповіла, як очистити і зменшити пори на обличчі: прості засоби, які можна знайти в аптеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України кожакосметологкрасота
Читайте також
Міцний горішок: топ-5 вправ для пружних сідниць
Прибираємо жирний блиск: косметолог поділилася дієвими порадами
Прогноз погоди