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Як визначити стан шкіри: косметолог дала детальну інструкцію

Автор: Lite

Щоб правильно підібрати засоби для догляду за шкірою, важливо враховувати стан шкіри. Стан епідермісу - це результат нашого догляду за ним і способу життя. Про те, як визначити поточну проблему шкіри розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона навчила, як перевірити стан шкіри і які критерії вказують на ту чи іншу проблему.

Що може погіршити стан шкіри?

  • неправильний догляд
  • відсутність регулярності догляду
  • відсутність належного зволоження
  • відсутність захисту від сонця, вітрів і морозів
  • використання агресивних засобів.

На відміну від типу шкіри, її стан ми можемо змінювати з допомогою правильного грамотного догляду і підходу до нього.

Косметолог докладно описала найпоширеніші проблеми шкіри, які вказують на те, в якому стані епідерміс знаходиться на даний момент. Так, вона назвала критерії збезводненої шкіри, проблемної, чутливої, пігментованої, куперозної, втомленої і в'янучої.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фахівець уточнила, що якщо спостерігається кілька станів відразу, то варто вирішувати всі завдання і підбирати відповідний догляд з урахуванням цих особливостей

Косметолог також відповіла на питання, чи можна звузити розширені пори. "Пори, зрозуміло, це і генетика. Раз і назавжди від них не позбутися, лише регулярна і правильна робота", - запевнила експерт.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про весняний догляді за шкірою.

До Речі, косметолог Тетяна Моторіна розповіла про різницю важливих доглядових процедур – чищення і пілінгу.

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