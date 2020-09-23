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Осіння маска для обличчя з сильним ефектом відбілювання та омолодження: рецепт

Автор: Lite

Янтарна кислота в косметології ефективно бореться з в'яненням шкіри

Про бурштин і його корисні властивості знають сьогодні багато. Цей сонячний камінь знайшов визнання і використання в сучасній медицині. Продукт його переробки називається бурштиновою кислотою і застосовується для комплексного лікування найрізноманітніших недуг.

Продукт переробки сонячного каменю збільшує постачання до клітин молекул кисню. Янтарна кислота воліє діяти лише там, де необхідна, тому й направляє свою дію виключно до тих клітин, які її потребують, зазначає б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.

Янтарна кислота в косметології бореться з в'яненням шкіри, стимулює функціонування шкірних залоз, покращує мікроциркуляцію крові, нейтралізує вільні радикали, виводить токсини з шкіри, відновлює еластичність і щільність тканин, розгладжує зморшки, очищає шкіру особи на клітинному рівні, сприяє регенерації (відновлення) тканин. Живить клітини епідермісу, нормалізує їх водно-сольовий баланс.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Янтарна кислота є воістину чудодійним засобом, здатним подарувати здоров'я і молодість шкірі!

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Янтарна кислота - 3 таблетки.
  • Біла глина - 1 ч. л.
  • Вітамін Е - 10 крапель.
  • Вершки.


Таблетки янтарної кислоти розмолоти в пил, з'єднати з глиною і вітаміном Е, вершки додавати поступово, до отримання кремоподібній маси зручної в нанесенні.

Маску розподілити по всьому обличчю (відступаючи зону навколо очей), витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 10 процедур.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Протипоказання: вагітні, матері-годувальниці; прищі і інші запалення, рани, садна; алергічні реакції.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер розповіла рецепт маски для підтягнутої і гладкої шкіри з кавуна.

До речі, експерти розповіли, як бачать майбутнє губної помади в умовах пандемії.

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