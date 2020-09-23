Осіння маска для обличчя з сильним ефектом відбілювання та омолодження: рецепт

Янтарна кислота в косметології ефективно бореться з в'яненням шкіри
Про бурштин і його корисні властивості знають сьогодні багато. Цей сонячний камінь знайшов визнання і використання в сучасній медицині. Продукт його переробки називається бурштиновою кислотою і застосовується для комплексного лікування найрізноманітніших недуг.
Продукт переробки сонячного каменю збільшує постачання до клітин молекул кисню. Янтарна кислота воліє діяти лише там, де необхідна, тому й направляє свою дію виключно до тих клітин, які її потребують, зазначає б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.
Янтарна кислота в косметології бореться з в'яненням шкіри, стимулює функціонування шкірних залоз, покращує мікроциркуляцію крові, нейтралізує вільні радикали, виводить токсини з шкіри, відновлює еластичність і щільність тканин, розгладжує зморшки, очищає шкіру особи на клітинному рівні, сприяє регенерації (відновлення) тканин. Живить клітини епідермісу, нормалізує їх водно-сольовий баланс.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Янтарна кислота є воістину чудодійним засобом, здатним подарувати здоров'я і молодість шкірі!
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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
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Таблетки янтарної кислоти розмолоти в пил, з'єднати з глиною і вітаміном Е, вершки додавати поступово, до отримання кремоподібній маси зручної в нанесенні.
Маску розподілити по всьому обличчю (відступаючи зону навколо очей), витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.
Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 10 процедур.
Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Протипоказання: вагітні, матері-годувальниці; прищі і інші запалення, рани, садна; алергічні реакції.
Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер розповіла рецепт маски для підтягнутої і гладкої шкіри з кавуна.
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