Осіння маска для обличчя з сильним ефектом відбілювання та омолодження: рецепт

Про бурштин і його корисні властивості знають сьогодні багато. Цей сонячний камінь знайшов визнання і використання в сучасній медицині. Продукт його переробки називається бурштиновою кислотою і застосовується для комплексного лікування найрізноманітніших недуг.



Продукт переробки сонячного каменю збільшує постачання до клітин молекул кисню. Янтарна кислота воліє діяти лише там, де необхідна, тому й направляє свою дію виключно до тих клітин, які її потребують, зазначає б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.



Янтарна кислота в косметології бореться з в'яненням шкіри, стимулює функціонування шкірних залоз, покращує мікроциркуляцію крові, нейтралізує вільні радикали, виводить токсини з шкіри, відновлює еластичність і щільність тканин, розгладжує зморшки, очищає шкіру особи на клітинному рівні, сприяє регенерації (відновлення) тканин. Живить клітини епідермісу, нормалізує їх водно-сольовий баланс.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Янтарна кислота є воістину чудодійним засобом, здатним подарувати здоров'я і молодість шкірі!

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Янтарна кислота - 3 таблетки.

Біла глина - 1 ч. л.

Вітамін Е - 10 крапель.

Вершки.



Таблетки янтарної кислоти розмолоти в пил, з'єднати з глиною і вітаміном Е, вершки додавати поступово, до отримання кремоподібній маси зручної в нанесенні.



Маску розподілити по всьому обличчю (відступаючи зону навколо очей), витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.



Застосування: 2 рази на тиждень.

Курс: 10 процедур.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Протипоказання: вагітні, матері-годувальниці; прищі і інші запалення, рани, садна; алергічні реакції.

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