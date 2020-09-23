Осенняя маска для лица с сильным эффектом отбеливания и омоложения: рецепт

О янтаре и его полезных свойствах знают сегодня многие. Этот солнечный камень нашёл признание и использование в современной медицине. Продукт его переработки называется янтарной кислотой и применяется для комплексного лечения самых разных недугов.



Продукт переработки солнечного камня увеличивает поставку к клеткам молекул кислорода. Янтарная кислота предпочитает действовать только там, где необходима, поэтому и направляет свое действие исключительно к тем клеткам, которые в ней нуждаются, отмечает бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.



Янтарная кислота в косметологии борется с увяданием кожи, стимулирует функционирование кожных желёз, улучшает микроциркуляцию крови, нейтрализует свободные радикалы, выводит токсины из кожи, восстанавливает эластичность и плотность тканей, разглаживает морщинки, очищает кожу лица на клеточном уровне, способствует регенерации (восстановлению) тканей. Питает клетки эпидермиса, нормализует их водно-солевой баланс.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Янтарная кислота является поистине чудодейственным средством, способным подарить здоровье и молодость коже!

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Янтарная кислота - 3 таблетки.

Белая глина - 1 ч.л.

Витамин Е - 10 капель.

Сливки.



Таблетки янтарной кислоты размолоть в пыль, соединить с глиной и витамином Е, сливки добавлять постепенно, до получения кремообразной массы удобной в нанесении.



Маску распределить по всему лицу (отступая зону вокруг глаз), выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.



Применение: 2 раза в неделю.

Курс: 10 процедур.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Противопоказания: беременные, кормящие; прыщи и прочие воспаления, раны, ссадины; аллергические реакции.

Напомним, что ранее бьюти-блогер рассказала рецепт маски для подтянутой и гладкой кожи из арбуза.

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