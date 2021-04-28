Особливо небезпечні: 3 продукти, які шкодять нашій шкірі

Шкіра - фанат правильного харчування! І це правда. Помічали - варто з'їсти що-небудь не те і на самому видному місці з'являється негарний прищ. Тому перш за все треба збалансувати харчування, виключивши з раціону продукти, які не любить наша шкіра.

Топ-3 шкідливих для шкіри продута:

1. Цукор - він очолює список.

Глюкоза, яка є одним з продуктів розпаду цукру, є основним учасником процесу глікації (пошкодження і склеювання ниток колагену і еластину в дермі). І в першу чергу слід відмовитися від солодкої газованої води, тому що вуглекислий газ підсилює негативний вплив цукру.



Зусиллям волі треба виключити цукор з раціону. Можна замінити його на корисні замінники.



2. Надлишок тваринних жирів - це другий пункт в нашому списку.



Але це не означає, що потрібно зовсім відмовитися від м'яса. Вся справа в балансі. Дві-три порції червоного м'яса в тиждень - оптимально.



А ось від ковбас і сосисок краще відмовитися. Найбільшу небезпеку становить собою м'ясо, посмажене до скоринки. Так-так, і шашлик теж. Скоринка на м'ясі - джерело вільних радикалів і канцерогенів. Робіть висновки.





Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Сіль - третій продукт в нашому антирейтингу продуктів для шкіри.



Сіль, звичайно, не шкідлива сама по собі, як цукор. Тут треба стежити за кількістю. Ми їмо занадто багато солоного: чіпси, крекери, маринади, ті ж ковбаси і сосиски. Надлишок солі в організмі викликає набряки, а це не додає нам краси!



Для краси нашій шкірі просто необхідний збалансований раціон і різноманітність мікро - і макронутрієнтів.