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Особливо небезпечні: 3 продукти, які шкодять нашій шкірі

Автор: Lite

Шкіра - фанат правильного харчування! І це правда. Помічали - варто з'їсти що-небудь не те і на самому видному місці з'являється негарний прищ. Тому перш за все треба збалансувати харчування, виключивши з раціону продукти, які не любить наша шкіра.

Що ж це за продукти, розповіла дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк на своїй сторінці в Instagram.

Топ-3 шкідливих для шкіри продута:

1. Цукор - він очолює список.

Глюкоза, яка є одним з продуктів розпаду цукру, є основним учасником процесу глікації (пошкодження і склеювання ниток колагену і еластину в дермі). І в першу чергу слід відмовитися від солодкої газованої води, тому що вуглекислий газ підсилює негативний вплив цукру.

Зусиллям волі треба виключити цукор з раціону. Можна замінити його на корисні замінники.

2. Надлишок тваринних жирів - це другий пункт в нашому списку.

Але це не означає, що потрібно зовсім відмовитися від м'яса. Вся справа в балансі. Дві-три порції червоного м'яса в тиждень - оптимально.

А ось від ковбас і сосисок краще відмовитися. Найбільшу небезпеку становить собою м'ясо, посмажене до скоринки. Так-так, і шашлик теж. Скоринка на м'ясі - джерело вільних радикалів і канцерогенів. Робіть висновки.



Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Сіль - третій продукт в нашому антирейтингу продуктів для шкіри.

Сіль, звичайно, не шкідлива сама по собі, як цукор. Тут треба стежити за кількістю. Ми їмо занадто багато солоного: чіпси, крекери, маринади, ті ж ковбаси і сосиски. Надлишок солі в організмі викликає набряки, а це не додає нам краси!

Для краси нашій шкірі просто необхідний збалансований раціон і різноманітність мікро - і макронутрієнтів.

Ми також писали, що нутриціолог назвала топ-7 ягід, які потрібно додати в раціон.

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