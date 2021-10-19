Як зупинити випадання волосся: 4 кроки в домашніх умовах
Випадіння волосся - одна з найпоширеніших проблем у жінок (і чоловіків теж). Причини випадіння волосся найчастіше йдуть зсередини. Постійне випадіння волосся - це не норма. Це сигналізує про те, що в організмі відбувається якийсь збій, який вимагає лікування.
Б'юті-блогер Катерина Коцемір поділилася в Instagram дієвими порадами, як же впоратися з проблемою випадіння волосся.
Щодня волосся оновлюється і випадає в невеликій кількості. Випадання 50-100 волосся в день прийнято вважати нормою. Однак, експерт б назвала це умовною нормою і відштовхувалася від загальної густоти вашого волосся. Якщо волосся рідке, то втрата 100 волосся щодня буде явно великою.
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Внутрішні проблеми організму, хронічні хвороби, неправильний догляд, стреси (будь-які псих. проблеми), порушення гормонального фону, недолік чого-небудь в організмі - може призводити до випадіння волосся.
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Шампунь "від випадіння" в цьому випадку не допоможе! Він взагалі не здатний зупинити випадіння. Не шукайте "чарівну пігулку", потрібен комплекс заходів для вирішення проблеми.
Якщо волосся рідшає і з кожним роком його стає все менше, що можна зробити:
1. Перевірити здоров'я, звернутися до трихолога/дерматологадерматовенеролога/ендокринолога з проблемою випадіння волосся.
Лікар призначить аналізи, необхідні вам, призначить лікування, якщо є проблеми. Якщо "нічого не знайшли і все добре", то копаємо глибше і продовжуємо шукати проблему далі.
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2. Косметичні засоби.
Маски на основі стручкового перцю, розігріваючі маски, Порошкові маски для стимуляції росту - дають хороший ефект і безліч нового волосся. Подібні маски краще робити курсом, 1 місяць-1,5 місяці.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Тоніки і сироватки для росту волосся.
Незмивні тоніки і сироватки з натуральними екстрактами, травами і ефірними маслами, ментолом, камфорою і м'ятою в складі ефективні в боротьбі за повернення густоти волосся. Головне, пам'ятати, що будь-який засіб використовується курсом 1,5-2 місяці. Якщо немає системи і на постійній основі використовувати стимулятори, можна спровокувати ще більше випадіння!
4. Масаж і аромарозчісування
Ілюстративне фото (instagram.com/katie.kotcemir)
Нагадаємо, раніше б'юті-блогер розповіла, як правильно доглядати за освітленим волоссям.