Як зупинити випадання волосся: 4 кроки в домашніх умовах

Випадіння волосся - одна з найпоширеніших проблем у жінок (і чоловіків теж). Причини випадіння волосся найчастіше йдуть зсередини. Постійне випадіння волосся - це не норма. Це сигналізує про те, що в організмі відбувається якийсь збій, який вимагає лікування.

Щодня волосся оновлюється і випадає в невеликій кількості. Випадання 50-100 волосся в день прийнято вважати нормою. Однак, експерт б назвала це умовною нормою і відштовхувалася від загальної густоти вашого волосся. Якщо волосся рідке, то втрата 100 волосся щодня буде явно великою.

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Внутрішні проблеми організму, хронічні хвороби, неправильний догляд, стреси (будь-які псих. проблеми), порушення гормонального фону, недолік чого-небудь в організмі - може призводити до випадіння волосся.

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Шампунь "від випадіння" в цьому випадку не допоможе! Він взагалі не здатний зупинити випадіння. Не шукайте "чарівну пігулку", потрібен комплекс заходів для вирішення проблеми.

Якщо волосся рідшає і з кожним роком його стає все менше, що можна зробити:

1. Перевірити здоров'я, звернутися до трихолога/дерматологадерматовенеролога/ендокринолога з проблемою випадіння волосся.

Лікар призначить аналізи, необхідні вам, призначить лікування, якщо є проблеми. Якщо "нічого не знайшли і все добре", то копаємо глибше і продовжуємо шукати проблему далі.

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2. Косметичні засоби.

Маски на основі стручкового перцю, розігріваючі маски, Порошкові маски для стимуляції росту - дають хороший ефект і безліч нового волосся. Подібні маски краще робити курсом, 1 місяць-1,5 місяці.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Тоніки і сироватки для росту волосся.

Незмивні тоніки і сироватки з натуральними екстрактами, травами і ефірними маслами, ментолом, камфорою і м'ятою в складі ефективні в боротьбі за повернення густоти волосся. Головне, пам'ятати, що будь-який засіб використовується курсом 1,5-2 місяці. Якщо немає системи і на постійній основі використовувати стимулятори, можна спровокувати ще більше випадіння!

4. Масаж і аромарозчісування

Ілюстративне фото (instagram.com/katie.kotcemir)