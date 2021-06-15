Як відростити волосся: б'юті-експерт розповіла про простий і ефективний масаж голови

Багато хто мріє відростити довге волосся, п'ють добавки і купують дорогі шампуні і маски, а секрет красивого волосся - простий і абсолютно безкоштовний.
Про це розповів б'юті-експерт Хаді Пьюрбьюті у своєму Instagram.
Так, деякі корисні речі дістаються на благо здоров'я абсолютно безкоштовно. Наприклад, масаж шкіри голови.
Навіщо взагалі робити масаж шкіри голови / скальпа / апоневроза (як кажуть фахівці)?
Масаж апоневрозу (пластинка, розташована під волосистою частиною голови між кістками черепа і шкірою), ручний або за допомогою масажерів / гаджетів, запускає рух лімфи і може вплинути, наприклад, на набряклість. І знімає головні болі, якщо вони викликані втратою рухливості апоневрозу.
Масаж стимулює кровообіг і, як наслідок, стимулює ріст волосся. При регулярному масажі волосся росте швидше. Більш того, деякі відзначають, що волосся стає густішим і товщим.
У цього масажу - маса переваг (фото: instagram.com/laisribeiro)
Як робити масаж
Пора красивих ніжок: як правильно робити антицелюлітний масаж сухою щіткою
Ручний масаж легко поєднується з масажем за допомогою гребінця. Після відпрацювання однієї зони, притримуючи шкіру голови, потрібно пройтися по скальпу масажною щіткою для кращого посилення кровотоку.
Раніше нутриціолог розповіла, що робити, щоб волосся перестало сипатися.