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Паличка-виручалочка: косметолог розповіла про рятівні засоби для швидкого преображення

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Неділя 26 грудня 2021 08:38
Паличка-виручалочка: косметолог розповіла про рятівні засоби для швидкого преображення Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Як освіжити і вирівняти тон обличчя, якщо не вмієш правильно наносити макіяж? Прекрасний варіант - СС/ВВ креми.

Як зазначає косметолог Ольга Петруніна в Instagram, вони тонують і вирівнюють шкіру, створюють легку вуаль - ідеальний варіант для нещільного вечірнього макіяжу і легкого денного.

Величезна кількість міфів ходить навколо бідних ВВ/СС кремів. Хтось вважає, що ВВ кремами користуватися потрібно, що це обов'язковий щоденний догляд. Хтось лякає страшними складами.

Паличка-виручалочка: косметолог розповіла про рятівні засоби для швидкого преображення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вам необхідно вирівняти рельєф шкіри і нанести легкий тон, ВВ і СС - це кращий варіант. Особливо якщо ви не можете знайти свій тональний крем.

У чому відмінності між ВВ і СС? В основному відмінності стосуються текстури і наповнення.

СС крем при нанесенні підлаштовується під колір обличчя. У тюбику крем білий або світлий, тон він набуває при зіткненні зі шкірою. ВВ крем - це легкий крем з конкретним відтінком.

Паличка-виручалочка: косметолог розповіла про рятівні засоби для швидкого преображення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є ВВ і СС креми, склад яких може погіршити стан шкіри, тому їх вибір краще довірити фахівцеві.

Незважаючи на те, що в складі ВВ/СС кремів є доглядають компоненти, ці креми не для догляду, а для краси. За результативністю вони не замінить звичайний доглядовий крем.

Тому якщо Ви користуєтеся ВВ/СС кремом регулярно, то обов'язково підключіть до догляду сироватку і наносите її за 2-3 хвилини.

Як правильно вписати тональний крем в свій догляд? Схема наступна: вмилися, протерли обличчя лосьйоном, нанесли сироватку, через 2-3 хвилини нанесли тональний/ВВ/СС крем.

Паличка-виручалочка: косметолог розповіла про рятівні засоби для швидкого преображення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви все-таки використовуєте денний крем, то наносите ВВ/СС поверх денного через 30-40 хв, щоб денний крем встиг вбратися.

Змити ВВ/СС крем можна вашою умывалкою. Якщо умивалка не справляється, то підключайте спец засіб: міцелярну воду/двофазний засіб. Після їх застосування обличчя необхідно умити умивалкою, щоб змити їх залишки.

Гідрофільне масло призначене для зняття корейських ВВ або СС кремів, тому що вони щільні і потребують багатоступінчастої системі очищення.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко навчила правильно робити популярну домашню маску для волосся.

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