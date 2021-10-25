Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога

Ось осінній арсенал догляду за обличчям:

Маска

Сироватки

Пілінги

Маски ми вибираємо за завданням. Якщо потрібен миттєвий (але тимчасовий) ефект зволоженою відпочила шкіри - зробіть будь-яку маску SOS (як правило, це недорогі тканинні маски-серветки).



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо потрібна більш серйозна робота на перспективу - вибираємо доглядову маску. У салонах косметологи роблять доглядову маску профбренду. Ви можете значно заощадити, зробивши цю процедуру самостійно вдома. Головне - правильно вибрати маску профбренду.

для збезводненої шкіри - це зволожуюча маска

для проблемної - очищаюча

для шкіри з куперозом - та, що зміцнює стінки судин

для шкіри з пігментацією - освітлююча

для вікової - ліфтингова/омолоджуюча

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У вашому арсеналі може бути кілька масок. Цю процедуру ми робимо 2 рази в тиждень. І маски можемо комбінувати між собою. Експерт рекомендує мати мінімум 2 маски. В один день робимо, наприклад, очищуючу. В іншій - зволожуючу.



А можемо за раз скомбінувати кілька масок. Наприклад, на зону, схильну до висипань, нанести очищувальну маску. А на зону, яку сушить і стягує - зволожуючу.



Є універсальні маски:

розумні пептидні, які "розпізнають" проблему, направляючи свою дію на конкретне завдання

карбокси, які працюють з цілим букетом завдань. Цю маску ми робимо курсом. І по завершенню отримуємо свіже, здорове, помолоділе обличчя.

У вихідні, коли дозволяє час, можна побалувати себе домашнім спа.





Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

При виборі маски орієнтуємося не на написи на баночці, а на склад. Важливо, вибираючи маску по одному завданню, не погіршити вплив на інше. Завдання не з легких! Тому вибір маски (особливо професійної) краще довірити фахівцеві, який розбирається в складах і вміє їх правильно підбирати під кожну конкретну шкіру.