Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога

Опалювальний сезон. Опади. Вітер. Як допомогти шкірі восени? Чим побалувати личко?
На ці питання в Instagram відповіла косметолог Ольга Петруніна.
Ось осінній арсенал догляду за обличчям:
Маски ми вибираємо за завданням. Якщо потрібен миттєвий (але тимчасовий) ефект зволоженою відпочила шкіри - зробіть будь-яку маску SOS (як правило, це недорогі тканинні маски-серветки).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо потрібна більш серйозна робота на перспективу - вибираємо доглядову маску. У салонах косметологи роблять доглядову маску профбренду. Ви можете значно заощадити, зробивши цю процедуру самостійно вдома. Головне - правильно вибрати маску профбренду.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
У вашому арсеналі може бути кілька масок. Цю процедуру ми робимо 2 рази в тиждень. І маски можемо комбінувати між собою. Експерт рекомендує мати мінімум 2 маски. В один день робимо, наприклад, очищуючу. В іншій - зволожуючу.
А можемо за раз скомбінувати кілька масок. Наприклад, на зону, схильну до висипань, нанести очищувальну маску. А на зону, яку сушить і стягує - зволожуючу.
Є універсальні маски:
У вихідні, коли дозволяє час, можна побалувати себе домашнім спа.
Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)
При виборі маски орієнтуємося не на написи на баночці, а на склад. Важливо, вибираючи маску по одному завданню, не погіршити вплив на інше. Завдання не з легких! Тому вибір маски (особливо професійної) краще довірити фахівцеві, який розбирається в складах і вміє їх правильно підбирати під кожну конкретну шкіру.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва назвала топ-7 життєво важливих вітамінів і мінералів для краси.