Чому не варто користуватися термальною водою: топ-5 причин від косметолога
Спека в місті штовхає нас до будь-яких способів освіжитися. У літній період багато жінок вдаються до допомоги термальної води, щоб охолодити і зволожити шкіру. Однак чи так вона корисна?
Косметолог Ольга Петруніна розповіла на своїй сторінці в Instagram, чому не варто використовувати термальну воду, особливо в деяких випадках.
Топ-5 причин не купувати термальну воду:
1. Термальна вода не зволожує шкіру.
А при частому використанні може привести до зневоднення: випаровуючись, вона витягує власну вологу зі шкіри. Не варто використовувати термальну воду частіше 2-3 разів на день.
2. Термальна вода не є продуктом першої необхідності і її користь і ефективність досі викликають суперечки.
Жоден професійний бренд зараз цей продукт не виробляє. Дуже багато компаній давно зняли термальну воду з виробництва. Це не означає, що вона погана. Просто потрібно чітко розуміти, навіщо вам цей продукт.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Термальною водою не можна користуватися на відкритому сонці - це може спровокувати опік.
4. Термальною водою не варто користуватися в людних місцях (вулиця, офіс, торговий центр, літак і т.п.) – так як вона "притягне" до обличчя пил і бруд.
5. Термальна вода - марна. Вона не є доглядом. І сенсу в ній я не бачу.
Якщо ви все ж використовуєте термальну воду, то враховуйте кілька нюансів:
- Основна функція термальної води - освіжити шкіру.
- Термальна вода розпорошується на очищену шкіру або в завершенні макіяжу з відстані 20-30 см. Зайву воду потрібно видалити з обличчя серветкою, акуратно промокаючи.
- Термальна вода - це не міцелярна вода, не тонік і не лосьйон. Відповідно, вона не замінює ці продукти!
- Термальна вода не є доглядом. Якщо шкіра сильно зневоднена, то цю проблему краще вирішувати іншими засобами.
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