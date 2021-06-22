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Чому не варто користуватися термальною водою: топ-5 причин від косметолога

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Вівторок 22 червня 2021 08:33
Чому не варто користуватися термальною водою: топ-5 причин від косметолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Спека в місті штовхає нас до будь-яких способів освіжитися. У літній період багато жінок вдаються до допомоги термальної води, щоб охолодити і зволожити шкіру. Однак чи так вона корисна?

Косметолог Ольга Петруніна розповіла на своїй сторінці в Instagram, чому не варто використовувати термальну воду, особливо в деяких випадках.

Топ-5 причин не купувати термальну воду:

1. Термальна вода не зволожує шкіру.

А при частому використанні може привести до зневоднення: випаровуючись, вона витягує власну вологу зі шкіри. Не варто використовувати термальну воду частіше 2-3 разів на день.

2. Термальна вода не є продуктом першої необхідності і її користь і ефективність досі викликають суперечки.

Жоден професійний бренд зараз цей продукт не виробляє. Дуже багато компаній давно зняли термальну воду з виробництва. Це не означає, що вона погана. Просто потрібно чітко розуміти, навіщо вам цей продукт.

Чому не варто користуватися термальною водою: топ-5 причин від косметолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Термальною водою не можна користуватися на відкритому сонці - це може спровокувати опік.

4. Термальною водою не варто користуватися в людних місцях (вулиця, офіс, торговий центр, літак і т.п.) – так як вона "притягне" до обличчя пил і бруд.

5. Термальна вода - марна. Вона не є доглядом. І сенсу в ній я не бачу.

Якщо ви все ж використовуєте термальну воду, то враховуйте кілька нюансів:

  • Основна функція термальної води - освіжити шкіру.
  • Термальна вода розпорошується на очищену шкіру або в завершенні макіяжу з відстані 20-30 см. Зайву воду потрібно видалити з обличчя серветкою, акуратно промокаючи.
  • Термальна вода - це не міцелярна вода, не тонік і не лосьйон. Відповідно, вона не замінює ці продукти!
  • Термальна вода не є доглядом. Якщо шкіра сильно зневоднена, то цю проблему краще вирішувати іншими засобами.

Нагадаємо, раніше трихолог назвала топ-5 помилок у догляді за волоссям, які роблять багато людей.

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