Чому випадає волосся і що з цим робити: дієтолог дала вичерпну відповідь

Випадіння волосся - часта проблема в міжсезоння, але коли це відбувається на постійній основі, варто всерйоз задуматися про причини. Про те, що може викликати порідіння локонів і які кроки зробити, щоб позбутися цієї неприємності розповіла на сторінці Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

Здорове волосся на 80% складається з кератину, на 6% з ліпідів і на 5-15% з води. Кератин - це білок, який складається з амінокислот. Дві з них (метіонін і лізин) незамінні - отримуємо тільки з продуктів харчування. А решта - з їжі і сам наш організм вміє синтезувати за умови, якщо надходить достатня кількість білка з раціону і цей білок якісний.

За допомогою підвищення доступності окремих амінокислот з їжі (збалансувавши раціон або нормалізувавши кислотність шлунка), що беруть участь у синтезі кератину і колагену, можна працювати з однією з причин випадіння і слабкого росту волосся.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ключовими амінокислотами для волосся є: метіонін, аргінін і цистеїн. Вони відповідають за міцність волосся, його структуру і за стан волосяних фолікулів. Діагностика дефіциту амінокислот здійснюється з аналізу амінокислот в сечі.

Грає величезну роль в структурі і міцності волосся сірка - відповідає за стійкість кератину волосся, захищає кератин від несприятливих зовнішніх впливів, утворюючи між молекулами кератину зчеплення - дисульфідні містки.

Дефіцит сірки супроводжується витонченням, ламкістю волосся і нігтів, затримкою росту, дифузної алопеції.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дефіцит цинку, селену, міді, заліза, йоду, кремнію та ін. мікроелементів впливають на стан волосся напряму та через гіпотіреоз, викликаний цими дефіцитами.

Наявність дефіцитів на мікроелементи лікар визначає з допомогою спектрального аналізу волосся, аналізу сечі на органічні кислоти. В крові рівень мікроелементів не показовий.

Після виявлення дефіцитів, заповнити необхідні мікроелементи прийомом добавок однозначно потрібний. Однією корекцією раціону обмежитися не вийде, так як практично у всіх першопричина дефіцитних станів лежить в стані шлунково-кишкового тракту.

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