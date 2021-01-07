Підійде всім: як зробити трендовий вечірній макіяж в 4 простих кроки

Очі з блискітками, "скляні" губи і порцелянова шкіра - головні "позивні" трендового вечірнього макіяжу. Його люблять Настя Каменських, Дженніфер Лопес і ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик. Професійний візажист в ефірі "Ранку з Україною" розповіла про всі деталі стильного вечірнього макіяжу, який буде актуальним не лише Новий рік, але і всю зиму.

Виявилося, головний плюс цього тренда - він підходить абсолютно всім - будь-якому типу лиця, з будь-якими рисами. А перше, що треба зробити при його нанесенні - підготувати шкіру. Щоб вона не пересихала і залишалася свіжою і доглянутою, дуже важливо зволожити обличчя спеціальною базою.

Лілія Ребрик обожнює блискучі текстури (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Для першого кроку візажист радить взяти сяючу базу з легким синюватим підтоном, вона прибере всю сірість обличчя і додасть свіжості, зазначила візажист-стиліст Ната Ніссі в програмі "Ранок з Україною".

Цю базу краще наносити пальцем. Так можна відчути, чи не занадто багато засобу нанесено. Другий крок - тонування і скульптурування. В цьому році модний так званий фарфоровий тон - білолиці образи. Тому тональна основа чи пудра не повинні віддавати жовтим або рудим.

"Ну і скульптуруємо, знову ж продовжуючи історію натуральності з персиковими або рожевими рум'янами, які мають у своєму складі шіммер, тобто трохи блискіток", - зазначила експерт.

Блискучий рум'янець на вилицях візуально омолоджує і додає свіжості. А щоб підсилити цей ефект, треба зробити правильний макіяж очей. І це третій крок.

"У цьому році тренди макіяжу очей пропонують нам відмовитися від якихось дуже важких і насичених ліній, особливо чітких - підводок, стрілок. Замість цього краще використовувати більш м'які текстури", - поділилася візажист.

Стрілку краще намалювати м'яким коричневим олівцем - він не буде створювати чітких ліній. Скошеним тоненьким пензликом потрібно розтушувати верхній край стрілки. А завершити макіяж очей варто модними блискітками - кольору "синій іній". Його вибрав Інститут кольору Пантон.

Далі можна змазаним пальцем м'яко вбити тіні на повіки, не чіпаючи стрілок. Щоб завершити макіяж, не вистачає нафарбованих губ - це четвертий крок. Дуже модним зараз вважається скляний блиск.

"Такий блиск для губ є безбарвним, його фішка в тому, що він круто відображає колір, ловить промені і відмінно підкреслює губи", - розповіла Ната Ніссі в ефірі каналу "Україна".

Губи будуть яскравими, однак вони не затьмарять головного акценту на обличчі - очі. І макіяж буде гармонійний.

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