Лобода, Полякова, Ребрик та інші зіркові матусі, які обожнюють однакові вбрання з доньками

Тренд носити однакові речі зі своїми дітьми вже давно підкорив серця зіркових матусь по всьому світу. Це прекрасний спосіб не тільки показати свій фірмовий стиль, але і долучити до прекрасного дитину. І, що вже гріха таїти, чергова можливість привернути увагу до своєї персони.

У період новорічних свят, коли вся родина збирається разом, family looks особливо затребувані. Однакові вбрання виглядають мило і чарівно, а також підкреслюють схожість всіх учасників домашнього фешн-дійства. Чим не привід зробити фото і в черговий раз підкорити мережу?

Ми зібрали найяскравіші зоряні сім'ї, що взяли за звичку носити схожі вбрання. Причому інколи в таких стильних іграх беруть участь не тільки мами з доньками, а буквально всі члени сім'ї. Виглядає неймовірно мило!

Серед зоряних прихильниць таких луків значаться Демі Мур, Різ Уізерспун, Дженніфер Лопес, Коко Роша, Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян... А з українських зірок йому слідують Ольга Сумська, Лілія Ребрик, Оля Полякова, Світлана Лобода та інші. Милуємося!

Кім Кардашьян та її старша дочка (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом і дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Демі Мур з сім'єю (фото: instagram.com/demimoore)

Різ Візерспун з дітьми і чоловіком (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Коко Роша з сім'єю (фото: instagram.com/cocorocha)

Кайлі Дженнер і її дочка (фото: instagram.com/kyliejenner)

Родина Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Оля Полякова з доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Світлана Лобода з дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше ми показували топ-7 наймиліших образів від Кайлі Дженнер і її дочки Стормі.