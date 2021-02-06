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Ідеальне зволоження і живлення: косметолог розсекретила таємний рецепт ванни Клеопатри

Новость на русском → Субота 06 лютого 2021 12:24
Ідеальне зволоження і живлення: косметолог розсекретила таємний рецепт ванни Клеопатри Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Домашні рецепти краси часом бувають не менш ефективні, ніж салонні процедури, особливо, якщо рецепти перевірені не роками, а століттями. Наприклад, про омолоджувальну ванну Клеопатри ходять легенди, але повторити її може кожен.

Багато хто скептично ставиться до того, що молочна ванна має омолоджуючий ефект. На противагу цьому, косметолог Тетяна Моторіна розповіла в Instagram про експеримент, який нещодавно провели вчені.

Вони зібрали 320 чоловік, і запропонували їм протягом місяця приймати ванни. Людей розділили на дві групи: одні приймали звичайні ванни з простою водопровідною водою, а інші робили молочні ванни. І через місяць всі з подивом виявили, що та група людей, яка регулярно приймала молочні ванни, стала виглядати значно молодше. Зморшки у них розглядалися, шкіра стала пружною і підтягнутою. А у другої групи людей нічого не змінилося.

Ідеальне зволоження і живлення: косметолог розсекретила таємний рецепт ванни Клеопатри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Косметолог поділилася чарівним рецептом Клеопатри, завдяки якому вона підтримувала свою таємничу красу.

Увімкніть приємну музику, запаліть свічки. Занурюйтеся у ванну з чистим тілом, попередньо зробіть скраб.

Готуємо ванну:

  • змішати 5 мл.оливкової олії (макадамії, персикових кісточок) з ефірними оліями
  • жасмину 5 крапель
  • іланг-ілангу 5 крапель
  • троянди 2-3 краплі

Отриману суміш масел ввести в тепле молоко - 1000мл. Додати в розчин 2 столові ложки меду, 2 щіпки кориці і 1 чайну ложку ванільного цукру. Отриману суміш влити у ванну температурою 38-39 градусів.

Ідеальне зволоження і живлення: косметолог розсекретила таємний рецепт ванни Клеопатри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приймати ванну потрібно 1 раз в тиждень по 15 хв. Така процедура дарує розслаблення, зволожує і живить шкіру.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна познайомила зі списком процедур для догляду за шкірою в холоди.

До речі, косметолог і б'ють-блогер Ірина Шарк перерахувала топ-5 простих б'юті-правил на кожен день.

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