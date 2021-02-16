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СПА для обличчя в домашніх умовах: косметолог поділилася схемою

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 12:38
СПА для обличчя в домашніх умовах: косметолог поділилася схемою Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Влаштувати СПА-салон вдома можна і потрібно, адже балувати себе необхідно в будь-яку пору року при будь-яких обставинах. Такої думки дотримується косметолог Ольга Петруніна.

У своєму Instagram-акаунті вона розповіла, як організувати СПА для осбличчя, не покидаючи квартиру.

Експерт розповіла про одну важливу і обов'язкову домашню процедуру і дала чітку інструкцію щодо її правильного виконання.

Що знадобиться:

  • пілінг (влітку вибирайте без кислот у складі, наприклад, ензимний).
  • маска (будь-яка за завданням, краще всього після пілінгу зробити зволожуючу маску).

Як робити?

СПА для обличчя в домашніх умовах: косметолог поділилася схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Перед процедурою обов'язково умити обличчя умывалкою, промокнути рушником, протерти лосьйоном/тоніком).
2. Зробити пілінг (по інструкції).
3. Витримувати час експозиції, в цей час робимо масаж по пілінгу. Пам'ятайте, що ензими люблять тепло, тому пілінг можна робити в лазні/сауні, або накрити обличчя теплим рушником. (Якщо у вас чутлива, куперозная шкіра, з впливом тепла будьте обережні).
4. Змити пілінг, промокнути шкіру рушником, протерти обличчя лосьйоном/тоніком.
5. Нанести маску.
6. Витримати маску на обличчі той час, який зазначено в інструкції.
7. Змити маску водою. Протерти обличчя лосьйоном.

В чому суть?

СПА для обличчя в домашніх умовах: косметолог поділилася схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пілінгом ми глибоко очищаємо, відлущуємо і знімаємо верхній ороговілий шар шкіри, готуємо шкіру до маски. Пілінг дозволяє посилити функцію всмоктування шкіри, поліпшити проникнення активних компонентів маски.

У такій комбінації маска спрацює на 200% і буде особливо ефективна!

Як часто можна робити? Цю процедуру робимо всього 1 раз в тиждень, не частіше. Другий раз в тиждень можна зробити тільки маску (без пілінгу). Наприклад:

  • умовна середа - тільки маска,
  • умовна субота - пілінг+маска.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна назвала список продуктів для жіночої краси.

До речі, ми публікували рецепт диво-маски для миттєвого ліфтингу.

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