Користь або марна трата грошей: косметолог розкрила всю правду про латках під очі

Патчі - це паличка-виручалочка або марна трата грошей? З одного боку, вони допомагають швидко позбавити від наслідків безсонної ночі і виглядати відпочилими, але у цього продукту є і свої мінуси.

Косметолог Тетяна Моторіна рекомендує врахувати всі тонкощі використання патчів. Почнемо з того, що патчі - це SOS-продукт. Якщо ви перебрали, недосипання, втоми і т. д. - вперед! Якщо ж у Вас генетична схильність до синців і мішків, патчі не допоможуть.

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Патчі були придумані як засіб швидкого впливу, тому якщо ви збираєтеся у світ, то це ідеальний засіб, щоб розгладити недосконалості і зволожити шкіру. Тримаємо хвилин 20-30. Не перетримуємо!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Властивість гідрогелю таке, що після 30 хвилин починається зворотна реакція: патч забирає вологу з шкіри. Що для сухої і чутливої області під очима – смерть.

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Патчі можуть бути марними, так і ефективними. Все залежить від якості! А зараз розвіємо міфи:

Патчі не шкідливі.

Вони не роблять шкіру "ледачою", не викликають звикання і не мають синдрому відміни.

Але патчі можуть створювати парниковий ефект: виробники роблять це для кращого впровадження складу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, патчі не здійснять чудес: це маска, а не пластична операція. Патчі маскують проблему, а не вирішують її. Але треба віддати належне: патчі з високим вмістом колагену, пептидів, вітамінів і гіалуронової кислоти дають бомбічний ефект.

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Накладайте патчі на очищену зону під очима не частіше 2 разів на тиждень.

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Кілька зон, де патчі будуть корисні:

зона межбровки,

носогубна складка,

зона брилей - протинабрякові патчі виведуть зайву воду з цієї області і овал буде більш чітким!

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