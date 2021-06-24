Як допомогти шкірі в спеку: косметолог поділилася докладною інструкцією

Здавалося б відповідь однозначна: ніяк. Сальні і потові залози в спеку працюють більш активно. Ми потіємо. І це нормальна реакція організму.



Щоб допомогти шкірі і не спровокувати появу або посилення проблем, важливо уникати помилок:



1.Не варто відмовлятися від денного крему.

По-перше, тип шкіри не змінюється протягом життя. Змінюється її стан.

Безумовно в спеку шкіра буде здаватися жирніше за рахунок більш активної роботи сальних і потових залоз.

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По-друге, важливо розуміти, що ми повинні зберігати в балансі гідроліпідний бар'єр. Якщо ми будемо знежирювати шкіру, вона почне ще більше жирнітся, щоб захиститися. Тому зволожуючий захисний крем з ранку - обов'язковий! Без нього шкіра почне активніше виробляти шкірне сало, і вона буде більш жирною.



2.А ось від нічного крему та інших нічних засобів краще відмовитися. Після вмивання і тоніка ми нічого не залишаємо на шкірі. Нічний крем показаний власницям сухої шкіри 40+.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Не можна ігнорувати санскрін. Сонцезахисний засіб важливо також підбирати індивідуально.

Якщо у вас шкіра більш жирна - потрібен більш легкий за текстурою крем.

Якщо шкіра зневоднена - зволожуючий крем з спф.

Сонцезахисний крем обов'язковий при високому індексі УФ.

Захист від УФ влітку обов'язковий. Надмірний вплив сонця небезпечний для шкіри і орагізму в цілому.

Як допомогти шкірі в спеку?

Підключіть до догляду освіжаючі і очищаючі маски, легкі ензимні пілінги, які будуть допомагати вам боротися з жирністю.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо це про вас: "які тільки продукти не перепробувала, все не підходить", зверніться до фахівця, який підбере для вас потрібний працюючий продукт або комплекс догляду, який буде підходити вам. Але пам'ятайте, що активна робота сальних і потових залоз влітку - це нормально.