Пора босоніжок: косметолог розповіла, як привести до ладу п'яти до літа

Літо, босоніжки, потріскані п'яти і шорстка підошва. Знайоме? Не хвилюйтеся, є відмінні перевірені способи, як привести п'яти в порядок.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

П'яти до літа будуть гладкими і красивими навіть без салону краси, якщо влаштувати собі простий домашній догляд.

Як привести п'яти в порядок до літа

1. "Відлущування (ексфоліація). Найбільш ефективна ексфоліація - кислотами. Шукаємо такі компоненти: Lactic acid (молочна кислота), Salicylic acid (саліцилова кислота). Для мене комфортніше, коли ці компоненти в кремі. Така ексфоліація глибша, але вимагає трохи більше часу", - розповіла Яна.

До літа готові (фото: instagram.com/jimmychoo)

Якщо вам потрібно терміново відлущити п'яти, можна виконати таку схему:

Набрати в тазик воду (влітку - кімнатної температури, взимку - теплу), можна додати туди трохи ефірного масла (наприклад, розмарину, але часто цього робити не варто, інакше вийде зворотний ефект). І відмочити ноги хвилин 10-15.

Взяти, наприклад, цукровий скраб. Можна зробити його самим - просто додайте цукор в ваш крем і повторюйте його пару хвилин. Потім змийте.

Після нанести крем.

2. "Крем. Креми для ніг - не перша необхідність. Для пом'якшення п'ят можна використовувати креми з mineral oil / petrolatum / vaseline (мінеральним маслом). Можна туди ж капнути масло.

Але якщо хочеться чогось більш ефективного, варто звернути увагу на компонент urea (сечовина). Сечовина - найкращий пом'якшувальний компонент ever. До речі, вона вкрай ефективна при екземі і гіперкератозі (гусячій шкірі)", - розповіла косметолог.

Також фахівець радить використовувати будь-які креми для тіла, в яких є емоленти - Shea butter / Butyrospermum parkii (масло ши), Jojoba oil (масло жожоба) для поступового пом'якшення п'ят. Можна просто додавати масла в креми для тіла.

3. Парниковий ефект. "Найкраще пом'якшення відбувається в умовах "парникового ефекту". Для цього після нанесення догляду просто надіньте бавовняні шкарпетки. Шкарпетки допоможуть утримати вологу", - підсумувала косметолог.