До і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робила

На початку своєї кар'єри Адель не вдавалася ні до яких радикальних заходів по корекції зовнішності. Незважаючи на те що фахівець явно знайшов би до чого причепитися, на повному обличчі недоліки були практично не помітні. Але після стрибка у вазі співачці довелося звернутися до косметолога.

Адель до схуднення (фото: Getty Images; instagram.com/adele)

На думку фахівців, Адель явно зробила мінімум кілька процедур: заповнила філером носослізні складки і, швидше за все, використовувала нитки для ліфтингу обличчя. Також корекція явно торкнулася і губ Адель - вони стали більш гладкими і повними. Дані маніпуляції дали свій результат: Адель помітно посвіжіла і буквально помолодшала.

Що стосується фігури, то спортзалом теж могло не обійтися. При різкому схудненні шкіра на руках, животі і стегнах обвисає, але особливо - на грудях. Судячи з розкішного декольте Адель, вона напевно вдавалася до його корекції. Ще одна процедура, яку роблять для відновлення пропорцій тіла і усунення надлишків шкіри після схуднення - абдомінопластика.

Адель після схуднення (фото: instagram.com/adele)