До и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делала

В начале своей карьеры Адель не прибегала ни к каким радикальным мерам по коррекции внешности. Несмотря на то что специалист явно нашел бы к чему придраться, на полном лице недочеты были практически не заметны. Но после скачка в весе певице пришлось обратиться к косметологу.

Адель до похудения (фото: Getty Images; instagram.com/adele)

По мнению специалистов, Адель явно сделала минимум несколько процедур: заполнила филлером носослезные складки и, скорее всего, использовала нити для лифтинга лица. Также коррекция явно коснулась и губ Адель - они стали более гладкими и полными. Данные манипуляции дали свой результат: Адель заметно посвежела и буквально помолодела.

Что касается фигуры, то спортзалом тоже могло не обойтись. При резком похудении кожа на руках, животе и бедрах обвисает, но особенно - на груди. Судя по роскошному декольте Адель, она наверняка прибегала к его коррекции. Еще одна процедура, которую делают для восстановления пропорций тела и устранения избытков кожи после похудения - абдоминопластика.

Адель после похудения (фото: instagram.com/adele)