Як правильно мити голову: важливі правила і хитрощі

Щоб ваше волосся було предметом гордості для вас і заздрості для оточуючих, за ним слід правильно доглядати. При цьому дуже важливо правильно мити голову, щоб не нашкодити локонам.
Важливими правилами і деякими хитрощами миття волосся поділилася в Instagram б'юті-експерт Катерина Коцемир.
Перед миттям обов'язково розчешіть волосся. Ви здивуєтеся, але якщо розчесати волосся перед, то після миття, воно не заплутається в ковтуни і не доведеться довго розбирати волосся. Якщо є необхідність, можна розчесати разом зі зволожуючим спреєм.
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Наносимо шампунь в долоньку, потім на шкіру голови і коріння волосся. Якщо шампунь добре піниться, наносимо зовсім небагато. Не потрібно лити шампунь у великій кількості на волосся!
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Шампунь спінюємо на шкірі і коренях, робимо масаж подушечками пальців (нігтями не шкарябаем), а утворену піну простягаємо по довжині волосся.
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Якщо ви миєте голову рідко, то повторюємо намилювання 2 рази. Якщо щодня достатньо 1 разу.
⠀Ілюстративне фото (pexels.com)
Шампунь змиваємо рясно водою, а після на довжину волосся (приділяючи особливу увагу кінчикам) наносимо кондиціонер або маску.
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Кондиціонери і бальзами можна використовувати хоч кожен день, маски ~2 рази в тиждень. Якщо ви хочете використовувати маску і кондиціонер одночасно, то спочатку наносимо маску (змиваємо водою), а тільки після кондиціонер. Кондиціонер - це завершальний штрих в схемі шампунь/маска/кондиціонер.
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Маски і кондиціонери ретельно змиваємо водою. Волосся не повинне бути липким і надто слизьким. Якщо систематично погано змивати маски і кондиціонери, то можна схопити перепит.
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Після миття волосся акуратно промакуємо рушником і прибираємо зайву вологу. Довго носити тюрбан на голові з рушника не потрібно, можна створити ефект лазні для волосся і отримати пухнастість і стирчуни після.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Будь-які незмивні засоби (спреї, креми, масла) наносимо в самому кінці на вологе волосся (коренів уникаємо, щоб не перевантажити їх).
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина навчила правильно доглядати за шкірою в теплу пору року.