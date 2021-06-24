Як правильно мити голову: важливі правила і хитрощі

Як правильно мити голову:

Перед миттям обов'язково розчешіть волосся. Ви здивуєтеся, але якщо розчесати волосся перед, то після миття, воно не заплутається в ковтуни і не доведеться довго розбирати волосся. Якщо є необхідність, можна розчесати разом зі зволожуючим спреєм.

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Наносимо шампунь в долоньку, потім на шкіру голови і коріння волосся. Якщо шампунь добре піниться, наносимо зовсім небагато. Не потрібно лити шампунь у великій кількості на волосся!

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Шампунь спінюємо на шкірі і коренях, робимо масаж подушечками пальців (нігтями не шкарябаем), а утворену піну простягаємо по довжині волосся.

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Якщо ви миєте голову рідко, то повторюємо намилювання 2 рази. Якщо щодня достатньо 1 разу.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Шампунь змиваємо рясно водою, а після на довжину волосся (приділяючи особливу увагу кінчикам) наносимо кондиціонер або маску.

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Кондиціонери і бальзами можна використовувати хоч кожен день, маски ~2 рази в тиждень. Якщо ви хочете використовувати маску і кондиціонер одночасно, то спочатку наносимо маску (змиваємо водою), а тільки після кондиціонер. Кондиціонер - це завершальний штрих в схемі шампунь/маска/кондиціонер.

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Маски і кондиціонери ретельно змиваємо водою. Волосся не повинне бути липким і надто слизьким. Якщо систематично погано змивати маски і кондиціонери, то можна схопити перепит.

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Після миття волосся акуратно промакуємо рушником і прибираємо зайву вологу. Довго носити тюрбан на голові з рушника не потрібно, можна створити ефект лазні для волосся і отримати пухнастість і стирчуни після.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Будь-які незмивні засоби (спреї, креми, масла) наносимо в самому кінці на вологе волосся (коренів уникаємо, щоб не перевантажити їх).