Як правильно знімати косметику: топ-4 золотих правила від косметолога

Вона озвучила топ-4 золотих правила демакіяжу.



1.Демакіяж не дорівнює умивання (очищення шкіри). Це окремий етап догляду, на якому ми видаляємо косметику.



2.Звичайні засоби для вмивання (пінка / гель / молочко), як правило, не справляються із завданням демакіяжу. Їх завдання - очищати обличчя від шкірного сала і щоденного забруднення. Щоб якісно змити макіяж вибирайте спеціальні продукти: міцелярну воду, двофазний засіб, або гідрофільне масло.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У двофазних засобів масляниста текстура, але це не масло! Якщо така текстура вам не подобається, тоді варто звернути увагу на міцелярну воду.

Гідрофільне масло краще вибирати для не жирної шкіри та для зняття стійкого мейка.



3.Після того, як макіяж видалений засобом, необхідно очистити шкіру від нього. Для цього використовуємо умивалку.

Міцелярна вода - це не умивалка і не тонік, і не альтернатива цим продуктам. Це засіб для зняття макіяжу, яке ми не залишаємо на обличчі, а обов'язково змиваємо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міцелярна вода з хорошим складом не вимагає змивання тільки при "алергії" на воду.

4.Після демакіяжу і очищення, протріть обличчя ватним диском, просоченим тоніком.

По-перше, тонік - це обов'язковий етап догляду.

По-друге, це ще й додаткове доочищення шкіри. Протираючи шкіру ватним диском, ви зможете видалити залишки косметики/бруду і за станом диска оцінити наскільки чисте тепер ваше личко.

Якщо ви любите тонік розпорошувати, або наносити пальчиками, це теж допустимо.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ваш макіяж складається з туші і рум'ян, мати засіб для зняття макіяжу не обов'язково. Для зняття легкого нестійкого макіяжу, неводостійкий туші, буде достатньо засобу для вмивання і води.