Як правильно доглядати за комбінованою шкірою: чек-лист від косметолога

Комбінований тип шкіри зустрічається у найбільшої кількості представниць прекрасної статі. За такою особою необхідний правильний догляд, який забезпечить комфорт. Про те, як це організувати розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

В такому випадку ми говоримо про присутність жирного блиску в Т-зоні (підборіддя, ніс, лоб) і про його відсутність в U-зоні (скроні, вилиці, щоки, підборіддя). Тобто, шкіра наполовину нормальна або суха, а наполовину жирна.

Як же доглядати за шкірою в такому випадку? Є топ-4 головних правила догляду за комбінованою шкірою.

М'яке очищення

Використовуйте тільки делікатні миючі засоби для обличчя. Ті хто страждає вугровим висипом, намагаються вибрати максимально активне очищення, але при комбінованій шкірі це стає помилкою. Потужні формули дратують суху шкіру на щоках і одночасно стимулюють жирну Т-зону до виробництва ще більшої кількості себума.

Нехай ваша рука завжди тягнеться до ніжному водорозчинній засобу: це може бути гель або молочко – не важливо, головне, щоб продукт ефективно видаляв макіяж і забруднення, не залишаючи при цьому ефекту стягнутості.



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Умивання теплою водою

Гаряча вода руйнує гідроліпідний шар шкіри, що призводить не тільки до послаблення захисту, але і викликає свербіж, і навіть лущення. Вода кімнатної температури – те, що треба. А після вмивання потрібно обов'язково нанести на обличчя зволожуючий крем для комбін ированной шкіри -наприклад: Moisturizing Cream Combination NR Spf-15 підійде ідеально.

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Тонізуйте

У жирної і сухої шкіри різні pH-баланси, їх необхідно вирівнювати для підтримання балансу, а використання тоніка, після того як ви умоетесь – великий крок на шляху до цієї мети. Просто переконайтеся, що ваш засіб не містить спирту, а, значить, не сушить шкіру або не стимулює більш активну роботу сальних залоз.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відлущує

Робіть легкий пілінг не рідше двох разів на тиждень. Ви можете правильно очищати і зволожувати шкіру, але якщо не відлущує омертвілі частинки, вона виглядатиме тьмяною і втомленою. Цей міні-ритуал допоможе запобігти закупорці пір і поява висипань. Краще використовувати м'який пілінг на основі АНА-кислот.