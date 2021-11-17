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Припиніть це робити негайно: топ-5 причин, чому догляд за шкірою не приносить результат

Автор: Ольвія Агаркова

Ваш догляд за шкірою не дає бажаний результат? Значить, ви щось робите не так.

Розібратися в цьому питанні на сторінці в Instagram допомогла косметолог Ольга Петруніна.

Щоб догляд працював, важливо дотримуватися 5 умов.

1. Засоби повинні дружити один з одним. Тобто підходити один одному, не конфліктувати.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Засоби повинні бути підібрані спеціально для вас

Чи не порекомендовані подругою, блогером або консультантом в магазині, а призначені фахівцем, який розбирається в складах і формулах, розуміє, який мікс компонентів потрібен саме вам, щоб вирішити вашу проблему.

3. Догляд повинен бути регулярним і комплексним

Щоденна база. Вранці це умивалка + тонік + креми для обличчя і повік. Увечері-умивалка + тонік. Обов'язково, не пропускаючи жодного етапу. Це займе у вас не більше 3х хвилин.
Раз на тиждень-пілінг. Два рази на тиждень-маски.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Засоби повинні використовуватися за призначенням

Це означає, що міцелярної водою ми змиваємо макіяж, а не вмиваємо обличчя. Крем для обличчя наносимо на обличчя, а для повік використовуємо крем для повік. Не лягаємо спати з маскою, яка вимагає змивання. Крем не замінюємо сироватками або маслами.

5. Засоби повинні вирішувати поставлені завдання

Я як косметолог, віддаю перевагу професійним продуктам, вибираючи з усього різноманіття робочі і результативні засоби, правильно підібраний комплекс яких дозволяє ефективно вирішувати проблеми вашої шкіри.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розвіяла міфи про ідеальні шампунях.

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