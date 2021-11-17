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Прекратите это делать немедленно: топ-5 причин, почему уход за кожей не приносит результат

Автор: Ольвия Агаркова

Ваш уход за кожей не дает желаемый результат? Значит, вы что-то делаете не так.

Разобраться в этом вопросе на странице в Instagram помогла косметолог Ольга Петрунина.

Чтобы уход работал, важно соблюдать 5 условий.

1. Средства должны дружить друг с другом. То есть подходить друг другу, не конфликтовать.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Средства должны быть подобраны специально для вас

Не порекомендованы подругой, блогером или консультантом в магазине, а назначены специалистом, который разбирается в составах и формулах, понимает, какой микс компонентов нужен именно вам, чтобы решить вашу проблему.

3. Уход должен быть регулярным и комплексным

Ежедневная база. Утром это умывалка + тоник + кремы для лица и век. Вечером - умывалка + тоник. Обязательно, не пропуская ни одного этапа. Это займёт у вас не более 3х минут.
Раз в неделю - пилинг. Два раза в неделю - маски.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Средства должны использоваться по назначению

Это значит, что мицеллярной водой мы смываем макияж, а не умываем лицо. Крем для лица наносим на лицо, а для век используем крем для век. Не ложимся спать с маской, которая требует смывания. Крем не заменяем сыворотками или маслами.

5. Средства должны решать поставленные задачи

Я как косметолог, отдаю предпочтение профессиональным продуктам, выбирая из всего многообразия рабочие и результативные средства, правильно подобранный комплекс которых позволяет эффективно решать проблемы вашей кожи.

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко развеяла мифы об идеальных шампунях.

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