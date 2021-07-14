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Призводить до ламкості і псує: експерт здивувала правдою про кокосову олію для волосся і дала пораду

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Середа 14 липня 2021 09:47
Призводить до ламкості і псує: експерт здивувала правдою про кокосову олію для волосся і дала пораду Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

"Натуральне 100% кокосова олія відмінний дієтичний продукт", - кричали Інтернет і реклами цього самої олії. Хтось і випробував цю неймовірно ароматну олію в їжу. Але чи так це? Чи дійсно від неї така користь, в тому числі для волосся?

На ці питання відповіла в Instagram трихолог Лариса Пономарнко.

Кокосову олію добувають двома способами - холодного і гарячого віджиму. Олі, отримана методом холодного віджиму, більш дорога, адже для отримання потрібно в рази більше сировини, ніж для гарячого методу віджиму. Тому, купуючи кокосову олію "за вигідною ціною", поцікавтеся, яким методом вона віджата.

Кокосова олі - зовсім не дієтичний продукт, оскільки в її складі величезна кількість насичених жирних кислот, які здатні підвищувати рівень холестерину в крові (в т. ч. "поганого"! холестерину, низької щільності)! Так само вона висококалорійна, що може викликати порушення обміну речовин і набір зайвої ваги.

Призводить до ламкості і псує: експерт здивувала правдою про кокосову олію для волосся і дала пораду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для волосся кокосова олія не є супер-класним продуктом. Так, вона пом'якшує кутикули волосин, від чого вони прилягають один до одного, створюючи гладку поверхню. По цій гладкій поверхні волосся ковзає і добре відбивається світло.

Кокосову олію не можна наносити на сухе, пошкоджене або знебарвлене волосся! Це правило номер один.

Якщо ми розглянемо в електронний мікроскоп пошкоджене волосся, то побачимо, що кутикули волосини підняті (не прилягають щільно один до одного), а місцями і зовсім відсутні, оголюючи кортекс (внутрішній шар волосини). Через таке пошкодження кутикули кортекс втрачає дорогоцінну вологу!

Призводить до ламкості і псує: експерт здивувала правдою про кокосову олію для волосся і дала пораду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Олі кокоса, нанесена на волосся, пом'якшить кутикулу. Лусочки кутикули "склеються", але відсутні лусочки кутикули – не з'являться. І, найголовніше, вологу в кортекс кокосова олія не принесе.

Як приклад: у вас спрага, а вам пропонують з'їсти пончик. Нудотно, правда? Волосся хоче пити, а його годують. Природно, що з часом (часто не довгим) такі маніпуляції призводять до ламкості волосся.

Кокосова олія протипоказана для блондованого, пошкодженого і сухого волосся! Цьому волоссю, в першу чергу, потрібно глибоке зволоження. А олія - це жир, тобто харчування.

Кому можна використовувати кокосову олію? Дівчатам з нормальними волоссям. З однією умовою - олію потрібно наносити на мокре волосся! В цьому випадку волосся матиме блиск, м'якість, будуде легко розчісуватися.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна назвала топ-12 звичок по догляду за шкірою в літній період.

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