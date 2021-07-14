Призводить до ламкості і псує: експерт здивувала правдою про кокосову олію для волосся і дала пораду

Кокосову олію добувають двома способами - холодного і гарячого віджиму. Олі, отримана методом холодного віджиму, більш дорога, адже для отримання потрібно в рази більше сировини, ніж для гарячого методу віджиму. Тому, купуючи кокосову олію "за вигідною ціною", поцікавтеся, яким методом вона віджата.

Кокосова олі - зовсім не дієтичний продукт, оскільки в її складі величезна кількість насичених жирних кислот, які здатні підвищувати рівень холестерину в крові (в т. ч. "поганого"! холестерину, низької щільності)! Так само вона висококалорійна, що може викликати порушення обміну речовин і набір зайвої ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для волосся кокосова олія не є супер-класним продуктом. Так, вона пом'якшує кутикули волосин, від чого вони прилягають один до одного, створюючи гладку поверхню. По цій гладкій поверхні волосся ковзає і добре відбивається світло.



Кокосову олію не можна наносити на сухе, пошкоджене або знебарвлене волосся! Це правило номер один.

Якщо ми розглянемо в електронний мікроскоп пошкоджене волосся, то побачимо, що кутикули волосини підняті (не прилягають щільно один до одного), а місцями і зовсім відсутні, оголюючи кортекс (внутрішній шар волосини). Через таке пошкодження кутикули кортекс втрачає дорогоцінну вологу!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Олі кокоса, нанесена на волосся, пом'якшить кутикулу. Лусочки кутикули "склеються", але відсутні лусочки кутикули – не з'являться. І, найголовніше, вологу в кортекс кокосова олія не принесе.

Як приклад: у вас спрага, а вам пропонують з'їсти пончик. Нудотно, правда? Волосся хоче пити, а його годують. Природно, що з часом (часто не довгим) такі маніпуляції призводять до ламкості волосся.

Кокосова олія протипоказана для блондованого, пошкодженого і сухого волосся! Цьому волоссю, в першу чергу, потрібно глибоке зволоження. А олія - це жир, тобто харчування.

Кому можна використовувати кокосову олію? Дівчатам з нормальними волоссям. З однією умовою - олію потрібно наносити на мокре волосся! В цьому випадку волосся матиме блиск, м'якість, будуде легко розчісуватися.