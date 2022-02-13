Як зробити макіяж на День Всіх Закоханих: два ультрамодних варіанти від зіркових візажистів

Напередодні найромантичнішого свята в році пропонуємо два варіанти макіяжу: для тих, хто любить образи в дусі жінки вамп і тим, хто віддає перевагу натуральним відтінкам.

Візажист Ніккі Вольф у своїй справі майстер: на червоних доріжках зірок з її макіяжем легко впізнати по сяючій шкірі, "ляльковим" очам в пів-обличчя і пухким губам. Для 14 лютого вона розкриває секрет своєї майстерності: малюємо тонкі стрілки, розтушовуємо тіні на складці верхніх повік і розтягуємо до скронь. Додаємо туш в кілька шарів, рум'яна, хайлайтер і останній штрих – яскраво-червоні губи.

Ще одна знаменита мейк-ап-артистка Ніккі ДеРест показує другий варіант – в ніжних тонах. Блискучі "вологі" тіні на повіках, сяйво на вилицях і чуттєві губи –цей макіяж універсальний і підійде всім. У туторіалі Ніккі демонструє, як легко зробити губи візуально більш об'ємними за три простих кроки.