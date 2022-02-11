ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 18:18
Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022 Оригінальні моделі взуття сезону весна-літо 2022 (фото: колаж РБК-Україна; net-a-porter.com)
Автор: Ольга Турчанікова

З початком теплого сезону любов до незвичайного взуття спалахує з новою силою. Після затяжної зими хочеться кольору, незвичайних фактур і деталей. Всім, хто любить висловлювати себе за допомогою модних новинок, сюди.

Ми вибрали кілька стильних і незвичайних варіантів, які десь посередині між знову модними ugly shoes і традиційними варіантами на весну.

Неонові флісові мюлі LOEWE

Пухнасті мюлі неонового відтінку – чиста радість, яка легко скрасить будь-які будні. Особливо добре таке взуття буде виглядати в приглушеному образі.

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

В'язані кеди CHLOÉ

Білі шкіряні кросівки Chloé Lauren, покриті в'язаним гачком матеріалом – витончена альтернатива вічній класиці. Ця пара відмінно доповнить ваші кежуал-образи на теплий сезон.

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Ботильйони зі шкіри та кашеміру GABRIELA HEARST

Ботильйони Mishka виглядають як гетри, одягнуті поверх балеток, і точно припадуть до смаку любителям оригінального взуття. Така модель буде особливо вдало виглядати з сукнями.

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Шльопанці на платформі з овчини GUCCI

Шльопанці Elea від Gucci повертаю нас до моди 90-х. Вони виконані з плюшевої овчини, яка покриває навіть високу платформу, а на додачу прикрашені ще одним знаковим елементом тих часів – великим логотипом. Новинка добре поєднується як зі спідницею, так і з джинсами.

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Прозорі човники AMINA MUADDI

Туфлі-човники AMINA MUADDI Ami закохують з першого погляду. Фірмові рифлені каблуки дизайнера, які нагадують келихи для мартіні, прозорий матеріал і обробка їх сріблястою дзеркальної шкіри... В них можна відчути себе як мінімум Попелюшкою, а максимум – стати королевою будь-якої вечірки.

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Сабо з кристалами MARNI

Креативний директор марки Франческо Ріссо завжди уважний до деталей і обожнює створювати речі для тих, хто наважується виділитися з натовпу. Сабо, прикрашені великими каменями насичених відтінків дорогоцінних каменів –відмінний доказ, що зручне взуття на плоскій підошві не означає нудне. Новинка Marni чудово доповнить безліч модних ансамблів.

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022Наймодніші варіанти взуття (фото: net-a-porter.com)

Таже дивіться кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022.

Раніше ми показували бекстейдж найгучнішої модної події в Україні – Ukrainian Fashion Week.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
11-річна українка встановила світовий рекорд Гіннеса, зробивши нереально складний трюк (фото)
11-річна українка встановила світовий рекорд Гіннеса, зробивши нереально складний трюк (фото)