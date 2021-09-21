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Секрети осіннього догляду за шкірою: покрокова інструкція від косметолога

Автор: Марина Настевич

Осінь/зима - це найсприятливіший період для роботи з якістю шкіри. Домашній догляд восени ви теж повинні продумати, адже це частина протоколу корекції.

Лікар-дерматолог і косметолог Євгенія Седіна поділилася в Instagram секретами осіннього догляду за шкірою і дала покрокову інструкцію.

Догляд за шкірою восени:

1. Поміняйте миючий засіб. Спиртові тоніки, які влітку допомагали боротися з жирним блиском, більше не актуальні. Вибирайте м'які очищаючі засоби з кремовою текстурою, які не пересушують шкіру.

2. Пілінг (тільки ензимний) для обличчя повинен бути регулярним: раз на тиждень для нормальної шкіри, два рази на тиждень – для жирної і раз на два тижні – для сухої.

3. Додайте кислоти (саліцилова, гліколева, молочна, мигдальна, ферулова). Зараз можна вводити в свою б'юті-рутину освітлюючі засоби (ретинол), щоб позбутися від пігментних плям.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Регулярно зволожуйте шкіру. Зробіть ставку на більш щільні текстури крему вранці і більш легкі ввечері. Нехай вдень на шкірі буде немов "захисний екран" від холодного і сухого повітря. Двічі на тиждень використовуйте живильні маски для обличчя, краще ввечері перед нанесенням нічного догляду.

5. Капіляри. Разом з холодом зазвичай приходить і проблема розширених капілярів (купероз). Шукайте в складі денного крему речовини, що зміцнюють стінки судин (вітаміни K, Р, С, E алантоїн, пантенол, екстракт винограду, ромашки, календули, волошки, морські водорості, алое).

Нагадаємо, раніше косметолог пояснила, чому варто відмовитися від нічного крему і чим його замінити.

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