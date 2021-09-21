Секреты осеннего ухода за кожей: пошаговая инструкция от косметолога

Уход за кожей осенью:

1. Поменяйте очищающее средство. Спиртовые тоники, которые летом помогали бороться с жирным блеском, больше не актуальны. Выбирайте мягкие очищающие средства с кремовой текстурой, которые не пересушивают кожу.

2. Пилинг (только энзимный) для лица должен быть регулярным: раз в неделю для нормальной кожи, два раза в неделю – для жирной и раз в две недели – для сухой.

3. Добавьте кислоты (салициловая, гликолевая, молочная, миндальная, феруловая). Сейчас можно вводить в свою бьюти-рутину осветляющие средства( ретинол), чтобы избавиться от пигментных пятен.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Регулярно увлажняйте кожу. Сделайте ставку на более плотные текстуры крема утром и более легкие вечером. Пусть днём на коже будет словно "защитный экран" от холодного и сухого воздуха. Дважды в неделю используйте питательные маски для лица, лучше вечером перед нанесением ночного ухода.

5. Капилляры. Вместе с холодом обычно приходит и проблема расширенных капилляров(купероз). Ищите в составе дневного крема вещества, укрепляющие стенки сосудов (витамины K, Р, С, E аллантоин, пантенол, экстракт винограда, ромашки, календулы, василька, морские водоросли, алоэ).