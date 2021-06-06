RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Срібло у волоссі: трихолог розкрила правду про ранню сивину і запропонувала рішення

Автор: Lite

Проблема появи сивини торкнеться кожного - це, на жаль, неминуче, але так не хочеться, щоб це сталося завчасно, та й відстрочити таке явище не завадило б... Але чи можливо це?

Трихолог Лариса Пономаренко розповіла в Instagram про причини появи сивого волосся і підказала, як можна з цим боротися.

Поява сивого волосся - процес дуже індивідуальний. Тут грає роль як спадковий фактор, так і внутрішній стан організму.

Якщо у тебе з'явилися сиве волосся - що робити? В першу чергу не висмикувати його, в надії, що більше сиве не виросте. Виросте, куди ж воно дінеться? Але краще звернутися до спеціаліста, який допоможе зрозуміти причину (якщо сивина рання) і призупинити цей процес.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що може бути причиною ранньої сивини:

  • Захворювання щитовидної залози
  • Дефіцитні стани (мідь, сірка, параамінобензойна к-та)
  • Спадковий фактор
  • Захворювання шлунково-кишкового тракту
  • Захворювання ЦНС

Але головне, що є хороші новини - сивину можна:

1. Зафарбувати
2. Призупинити її розвиток за допомогою трихологічних препаратів.

Чого точно не варто робити? Використовувати препарати типу "Антіседін" і його аналоги. Ці препарати в своєму складі можуть містити свинець, який при окисленні і дає рудувато-русявий відтінок волоссю. А ось свинець не найкращий друг для організму людини.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина навчила доглядати за шкірою в літній період.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України волосыкрасотауход