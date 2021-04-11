Дивіться на посадку, а не на розмір: стиліст поділилася простими прийомами для вдалого лука

Навіть самий звичайний спосіб можна "витягнути" за допомогою аксесуарів. А при покупці речі набагато важливіше звернути увагу на її посадку, ніж на розмір.
Про це розповіла у своєму мікроблозі в Instagram Анна Пономаренко.
"Стильний образ стає таким завдяки увазі до деталей", - розповіла Анна і поділилася стильними прийомами для вдалого лука.
1. Не дивіться на розмір, дивіться на посадку.
"У кожного бренду своя розмірна сітка, тому орієнтуйтеся тільки на те, як річ села на вас", - радить Ганна.
Завжди краще взяти одяг на розмір більше і підігнати її на себе ременем або в ательє, ніж мучитися непотрібним обтягування заради краси на прихованою від очей бирці.
2. Зверніть увагу на обсяг кожної речі.
"Класно виглядає поєднання облягаючих і вільних речей", - пише Пономаренко.
Для більш об'ємної зони вибирайте речі без облягання, а в більш витонченої - можна використовувати обтяжку.
3. Використовуйте аксесуари.
"Людська увагуа так влаштована, що вона акцентується на деталях. Якщо "нема за що зачепитися", вас складніше запам'ятати", - поділилася лайфхаком Анна.
Принти на одязі, прикраси, взуття і сумки - хороші інструменти для того, щоб вас запам'ятали.
4. Відкривайте щиколотки і зап'ястя.
"Неважливо, яка у вас комплекція: ці зони завжди будуть витонченішими і тоншими інших. Відкрийте зап'ястя - і ви здивуєтеся ефекту", - впевнена Ганна.
Коли всі ці частини тіла закриті одягом, виходить важкий образ.
5. Експериментуйте.
"Це єдиний шанс зрозуміти, що саме вам подобається в одязі, а що - ні", - рекомендує стилістка.
Що підходить характеру і способу життя, а що - ні. Навіть якщо в результаті ви відмовитеся від вигаданого образу, ви вже розширите горизонт сприйняття себе.
Нагадаємо, що стиліст назвала головні антитренди весни: пора засунути в шафу джинси-скінни і прибрати на дальню полицю масивні кросівки.