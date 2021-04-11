Смотрите на посадку, а не на размер: стилист поделилась простыми приемами для удачного лука

Даже самый обычный образ можно "вытянуть" при помощи аксессуаров. А при покупке вещи гораздо важнее обратить внимание на ее посадку, чем на размер.
Об этом рассказала в своем микроблоге в Instagram Анна Пономаренко.
"Стильный образ становится таким благодаря вниманию к деталям", - рассказала Анна и поделилась стильными приемами для удачного лука.
1. Не смотрите на размер, смотрите на посадку.
"У каждого бренда своя размерная сетка, поэтому ориентируйтесь только на то, как вещь села на вас", - советует Анна.
Всегда лучше взять одежду на размер больше и подогнать ее на себя ремнем или в ателье, чем мучиться ненужным обтягиванием ради красоты на скрытой от глаз бирке.
2. Обратите внимание на объем каждой вещи.
"Классно выглядит сочетание облегающей и свободной вещи", - пишет Пономаренко.
Для более объемной зоны выбирайте вещи без облегания, а в более изящной - можно использовать обтяжку.
3. Используйте аксессуары.
"Человеческое внимание так устроено, что акцентируется на деталях. Если глазу "не за что зацепиться", вас сложнее запомнить", - поделилась лайфхаком Анна.
Принты на одежде, украшения, обувь и сумки - хорошие инструменты для того, чтобы вас запомнили.
4. Открывайте щиколотки и запястья.
"Неважно, какая у вас комплекция: эти зоны всегда будут изящнее и тоньше остальных. Откройте запястья - и вы удивитесь эффекту", - уверена Анна.
Когда все эти части тела закрыты одеждой, получается грузный образ.
5. Экспериментируйте.
"Это единственный шанс понять, что именно вам нравится в одежде, а что - нет", - рекомендует стилистка.
Что подходит характеру и образу жизни, а что - нет. Даже если в итоге вы откажетесь от придуманного образа, вы уже расширите горизонт восприятия себя.
Напомним, что стилист назвала главные антитренды весны: пора засунуть в шкаф джинсы-скинни и убрать на дальнюю полку массивные кроссовки.