Соковиті кольори, декор, природність: головні тренди манікюру в 2021 році

Манікюр - одна з найпопулярніших б'юті-процедур. Тренди на колір і форму нігтів змінюються щороку, тож, перш ніж записатися до свого майстра, варто ознайомитися з модними тенденціями.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Катя Полякова.
Катя розповіла, на які тренди варто звернути увагу, щоб на ваші нігті милувалися всі: і ви, і коханий, і подруги, і навіть випадкові люди в супермаркеті.
"Як і у всьому, глобальним трендом в манікюрі залишається природність - прозоре лікувальне покриття або без лаку зовсім. А також мінімалістичні нігті - трохи тоненьких смужок, по крапельці стразів і блискіток", - розповіла Катя.
Але є і зворотна тенденція - це буйство фарб і декору! Соковиті кольори, які притягують увагу деталі, розповіла спеціаліст.
"Якщо б я не жаліла свої нігті, які вже рік "ношу" без покриття, то побігла б робити зелений", - розповіла стилістка.
Які нігті в тренді в 2021 році (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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