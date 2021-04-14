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Соковиті кольори, декор, природність: головні тренди манікюру в 2021 році

Автор: Lite

Манікюр - одна з найпопулярніших б'юті-процедур. Тренди на колір і форму нігтів змінюються щороку, тож, перш ніж записатися до свого майстра, варто ознайомитися з модними тенденціями.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Катя Полякова.

Катя розповіла, на які тренди варто звернути увагу, щоб на ваші нігті милувалися всі: і ви, і коханий, і подруги, і навіть випадкові люди в супермаркеті.

"Як і у всьому, глобальним трендом в манікюрі залишається природність - прозоре лікувальне покриття або без лаку зовсім. А також мінімалістичні нігті - трохи тоненьких смужок, по крапельці стразів і блискіток", - розповіла Катя.

Які нігті зробити - вічне питання (фото: pixabay.com)

Але є і зворотна тенденція - це буйство фарб і декору! Соковиті кольори, які притягують увагу деталі, розповіла спеціаліст.

"Якщо б я не жаліла свої нігті, які вже рік "ношу" без покриття, то побігла б робити зелений", - розповіла стилістка.

Тренди манікюру 2021

  • Дитячі малюнки. Милі, яскраві малюнки завжди піднімуть настрій і вам, і тим, хто поруч.

  • Насичений зелений. Матча, лайм, фісташка - психологи навіть радять такі кольори для заспокоєння нервової системи. Тож цей тренд ще і корисний.

  • Чорні деталі. Френч-маниюкр - тільки з каймою чорного, а не білого кольору. Як вам?

  • Прозоре покриття. Багато які інфлюенсери ходять із прозорим лаком на нігтях - мінімалізм в дії!

  • Металеві акценти. Блиск золота відмінно підкреслить літню засмагу.

  • Декор з блискіток. Сваровські на нігтях - ще один тренд. Ну, або хоча б просто блискучі камені.

  • Всі нігті різного кольору. Цей тренд тримається вже не перший сезон - яскраво і стильно!

Які нігті в тренді в 2021 році (фото: instagram.com/stylist.kate/)

Дивіться також: стиліст розповіла, які тренди укладок та зачісок будуть найактуальнішими у 2021 році - привіт, 70-ті!

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