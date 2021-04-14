Сочные цвета, декор, естественность: главные тренды маникюра в 2021 году

Маникюр - одна из самых популярных бьюти-процедур. Тренды на цвет и форму ногтей меняются каждый год, так что, прежде чем записаться к своему мастеру, стоит ознакомиться с модными тенденциями.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Катя Полякова.
Катя рассказала, на какие тренды стоит обратить внимание, чтобы на ваши ногти любовались все: и вы, и любимый, и подруги, и даже случайные люди в супермаркете.
"Как и во всем, глобальным трендом в маникюре остается естественность - прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе. А также минималистичные - немного тоненьких полосочек, по капельке стразов и блесток", - рассказала Катя.
Но есть и обратная тенденция - это буйство красок и декора! Сочные цвета, притягивающие внимание детали, рассказала специалист.
"Если бы я не жалела свои ногти, которые уже год как без покрытия, то побежала бы делать зеленый", - рассказала стилистка.
Какие ногти в тренде в 2021 году (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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