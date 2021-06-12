Сонце в радість: топ-5 секретних правил підбору засобів з SPF від косметолога

Літо в розпалі, тому необхідно згадати про оптимальний захист шкіри від ультрафіолетових променів, причому не тільки у відпустці, але і щодня. Які ж головні критерії підбору засобу з SPF?
Косметолог Ольга Петрунінаа на сторінці в Instagram перерахувала топ-5 головних правил SPF.
1.Якщо індекс УФ вище 2-х - SPF обов'язковий!
2.Оновлюйте крем з spf за потребою. Якщо сумарно ви проводите на відкритому сонці більше 2-х годин і при цьому індекс УФ вище 2-х - spf потрібно оновлювати кожні 2 години. Зробити це можна різними способами в залежності від того, де ви знаходитесь:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3.Який ступінь захисту вибрати? Якщо ви вибираєте крем самостійно, то орієнтуйтеся на наступні критерії:
4. Як наносити і змивати. Наносимо рівномірно, розподіляємо до повного вбирання. Змивати можна умивалкою.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5.Крем з spf повинен вам підходити, як і решта косметики. Важливо враховувати:
Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Поономаренко пояснила, чи варто використовувати готельні засоби по догляду на відпочинку.