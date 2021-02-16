СПА для обличчя в домашніх умовах: косметолог поділилася схемою

Експерт розповіла про одну важливу і обов'язкову домашню процедуру і дала чітку інструкцію щодо її правильного виконання.



Що знадобиться:

пілінг (влітку вибирайте без кислот у складі, наприклад, ензимний).

маска (будь-яка за завданням, краще всього після пілінгу зробити зволожуючу маску).

Як робити?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Перед процедурою обов'язково умити обличчя умывалкою, промокнути рушником, протерти лосьйоном/тоніком).

2. Зробити пілінг (по інструкції).

3. Витримувати час експозиції, в цей час робимо масаж по пілінгу. Пам'ятайте, що ензими люблять тепло, тому пілінг можна робити в лазні/сауні, або накрити обличчя теплим рушником. (Якщо у вас чутлива, куперозная шкіра, з впливом тепла будьте обережні).

4. Змити пілінг, промокнути шкіру рушником, протерти обличчя лосьйоном/тоніком.

5. Нанести маску.

6. Витримати маску на обличчі той час, який зазначено в інструкції.

7. Змити маску водою. Протерти обличчя лосьйоном.



В чому суть?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пілінгом ми глибоко очищаємо, відлущуємо і знімаємо верхній ороговілий шар шкіри, готуємо шкіру до маски. Пілінг дозволяє посилити функцію всмоктування шкіри, поліпшити проникнення активних компонентів маски.



У такій комбінації маска спрацює на 200% і буде особливо ефективна!



Як часто можна робити? Цю процедуру робимо всього 1 раз в тиждень, не частіше. Другий раз в тиждень можна зробити тільки маску (без пілінгу). Наприклад: