Як впоратися з випаданням волосся: правила і секрети олімпійської медалістки

Анна супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона зображена, коли сидить навпочіпки в спортивному боді і туфлях на шпильці.

"Під час професійних занять спортом у мене були проблеми з випаданням волосся. Через завантаженість і постійні тренування впритул зайнятися цим питанням я вперше змогла тільки після Олімпіади в Ріо. Я побувала у безлічі трихологів, перепробувала різні види лікування, масла, шампуні. Важливу роль тут відіграє генетика, тому мені порадили не винаходити велосипед і зробити упор на підтримку стану волосся. Цим я і займаюся", - розповіла гімнастка.



Хочу поділитися своїми правилами і продуктами, якими користуюся зараз:



1. Я мию голову в міру необхідності. Промиваю волосся двічі, масажуючи коріння волосся. Миття завжди роблю з нахилом голови вниз. Зараз користуюся шампунем фірми Orising. У них широкий спектр продуктів під різні запити.



2. Наступний етап - маска. Її потрібно наносити на вимите волосся, попередньо віджавши зайву вологу рушником. Наношу на всю довжину, надягаю шапочку і зверху пов'язую тюрбан. Можу злегка підігріти феном і тримаю від 25 хвилин до 2-х годин. Після рясно промиваю волосся водою, наношу бальзам на 1-2 хвилини і теж змиваю водою.

Таку процедуру роблю не частіше разу на 5-7 днів, для цього використовую регенеруючу маску pantesalmina фірми Gestil. Бальзам вибираю для росту волосся фірми Orising. До речі, їм можна користуватися після кожного миття голови.



Анна Різатдінова розкрила секрети красивого і сильного волосся (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

3. Мус використовую як незмивний догляд перед сушінням і укладанням, наношу невелику кількість на всю довжину волосся, а так само застосовую як нічний догляд - на сухе вимите волосся наношу мус розміром з великий апельсин, вранці змиваю це водою.



4. Весь зовнішній догляд я підкріплюю внутрішнім і п'ю вітаміни Viviscal Professional - для росту і зміцнення волосся.