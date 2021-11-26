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Для струнких ноги і пружних сідниць: Вікторія Бекхем поділилася секретом спортивної фігури

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П'ятниця 26 листопада 2021 20:22
Для струнких ноги і пружних сідниць: Вікторія Бекхем поділилася секретом спортивної фігури Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Незважаючи на постійну зайнятість Вікторія Бекхем виділила собі відвідування спортивного залу особливим пунктом. Дисципліна і любов до порядку дійсно творять чудеса, впевнена вона. І хоча дружина Девіда Бекхема ніколи не страждала надмірним апетитом і зайвими кілограмами, відточити фігуру до досконалості їй допоміг комплекс спеціальних вправ від тренера.

Днями ікона стилю і багатодітна мама показала в особистому блозі, які вправи допомагають їй тримати себе в такій відмінній формі.

Вікторія запостила фото зі спортивного залу, де вона працює на килимку. Одягнена в чорні легінси і топ зі своєї нової колекції для Reebok, зірка знята зі спини. Вона виконує вправу, яка широко застосовується в пілатесі і йозі. Вона носить назву поза голуба або пінгвіна і виконується так: одну ногу витягуємо, а другу згинаємо в коліні і викладаємо під прямим кутом до краю килимка. Спина при цьому повинна залишатися прямою, а клубова кістка - дивитися прямо.

Друга, легша варіація - ногу зігнути під косим кутом, як зробила Вікторія. Обидві вони відмінно опрацьовують м'язи ніг і сідниць, витягаючи їх. Що і продемонструвала знаменитість, прикрасивши своє фото емодзі у вигляді персика. Втім, її прокачане тіло говорить саме за себе.

Для струнких ноги і пружних сідниць: Вікторія Бекхем поділилася секретом спортивної фігуриВікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше Вікторія Бекхем показала базові речі, які ніколи не вийдуть з моди.

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