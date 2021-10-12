Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала базові речі, які ніколи не вийдуть з моди

Напередодні визнана ікона стилю була помічена в аеропорту Нью-Йорка. Навіть для поїздки знаменитість підібрала стильний образ, який склала з базових речей, які не виходять з моди вже багато сезонів.

Вікторія Бекхем ігнорує всіма улюблені "безформні" трикотажні костюми, навіть в поїздці віддаючи данину класиці. Для свого польоту дизайнер підібрала широкі штани в клітку - цей принт вже заслужив негласне звання "осіннього", а тому обійтися без нього практично неможливо. У комплекті до них йшла блакитна сорочка в оксфордському стилі, а також об'ємний чорний тренч. До них зірка підібрала коричневу сумку, на яку пов'язала шовкову хустку, окуляри своєї улюбленої форми і чорну захисну маску. На ногах у неї були ботильйони на високих підборах.

У такому образі Вікторія виглядала, як завжди бездоганно. Втім, струнка фігура 47-річної бізнесвумен дозволяє їй одягати, що душі завгодно.

Вікторія Бекхем (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru; celebs_candids_)