ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала базові речі, які ніколи не вийдуть з моди

Новость на русском →
Нью-Йорк, Вівторок 12 жовтня 2021 21:22
Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала базові речі, які ніколи не вийдуть з моди Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Ольга Турчанікова

Напередодні визнана ікона стилю була помічена в аеропорту Нью-Йорка. Навіть для поїздки знаменитість підібрала стильний образ, який склала з базових речей, які не виходять з моди вже багато сезонів.

Вони відмінно впишуться в осінній гардероб кожної дівчини, беремо на замітку!

Вікторія Бекхем ігнорує всіма улюблені "безформні" трикотажні костюми, навіть в поїздці віддаючи данину класиці. Для свого польоту дизайнер підібрала широкі штани в клітку - цей принт вже заслужив негласне звання "осіннього", а тому обійтися без нього практично неможливо. У комплекті до них йшла блакитна сорочка в оксфордському стилі, а також об'ємний чорний тренч. До них зірка підібрала коричневу сумку, на яку пов'язала шовкову хустку, окуляри своєї улюбленої форми і чорну захисну маску. На ногах у неї були ботильйони на високих підборах.

У такому образі Вікторія виглядала, як завжди бездоганно. Втім, струнка фігура 47-річної бізнесвумен дозволяє їй одягати, що душі завгодно.

Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала базові речі, які ніколи не вийдуть з модиВзяти на замітку: Вікторія Бекхем показала базові речі, які ніколи не вийдуть з модиВікторія Бекхем (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru; celebs_candids_)

До слова, нещодавно Вікторія розповіла про свої кулінарні пристрасті, які і є запорукою її прекрасної форми.

Читайте LITE в Google News
Виктория Бекхэм Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні