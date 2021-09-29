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Вікторія Бекхем розкрила секрет стрункої фігури: всього одна страва

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Великобританія, Середа 29 вересня 2021 21:33
Вікторія Бекхем розкрила секрет стрункої фігури: всього одна страва Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем - володарка витонченої фігури, яку завжди ставлять в приклад. Бізнесвумен і багатодітна мама залишається в одній вазі вже багато років, а завдяки спорту довела свою форму до досконалості. Коли її запитують про секрети стрункості, вона завжди називає цілий комплекс: здорове харчування, фізична активність, питний режим, грамотний і регулярний догляд за тілом... Але також він криється в простоті страв.

Днями Вікторія розповіла, якій страві віддає перевагу натомість всім складним рецептам. І все стало на свої місця.

Виявилося, що дружина Девіда Бекхема не мислить свого життя без простого тосту з сіллю.

"Коли справа доходить до їжі, то я неймовірно нудна. Я люблю цільнозернові тости з сіллю. Це той вуглевод, який змушує вас відчувати себе комфортно, а крім цього я просто люблю сіль", - ось так озвучила свої кулінарні переваги ікона стилю і краси.

А якщо ж вона вибирається в ресторан, то з більшою ймовірністю замовить овочі. Причому від соусів вона також звикла відмовлятися, тому що привчила себе відчувати реальний смак страв.

Вікторія Бекхем розкрила секрет стрункої фігури: всього одна страваВікторія Бекхем неймовірно струнка вже багато років (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осінь.

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